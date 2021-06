Ce se întâmplă însă atunci când răul se manifestă subtil, se strecoară pe sub ușă, se insinuează libidinos în viața noastră, luând forme diferite și înșelătoare? Una dintre aceste forme înșelatoare, dar cea mai evidentă dintre toate este abuzul. Abuzul de lege, abuzul de autoritate, abuzul de decizie, abuzul de putere, abuzul de majoritate, abuzul de încredere. Abuzul în toate formele lui de manifestare. Sigur, abuzul fără aroganță, infatuare și prostie este ca mâncarea fără sare și piper.

Abuzul este un organism viu, are o viață a lui proprie. Începe firav, cu un scâncet pe ici pe colo. După care crește rapid, ca-n poveste, într-un an cât alții în zece. Capătă forță, devine omniprezent, controlează jocul. Deja e greu să-i tai capul pentru că are multe și, cum spune legenda, “de tai unul, zece apar în loc”.

Democrația se estompează și libertatea oamenilor pălește încet, încet sub răsuflarea toridă și otravită a balaurului numit “Abuz”.

Înfățișarea abuzului e de asemenea înșelătoare. Mai ales când e mic, la început, neînsemnat, poate părea inofensiv, chiar așa, ca un animal de casă. După aceea, când crește, nu mai ai cum să te așezi în fața lui. Un abuz mare, negru și urât este acela al revocării Avocatului Poporului, Renate Weber.

Au fost voci în spațiul public, desigur, ceea ce numesc cu ironie “trompete de dreapta”, care au emis “judecăți de valoare” pe acest subiect, spunând că doamna Renate Weber nu prea are caracter, are nu știu ce probleme la coloana vertebrală, e cam urâțică, o culoare a părului îndoielnică și nici garderoba nu prea este la modă. Orice, ca să justifice abuzul înlocuirii domniei sale din funcție. Unele pot fi adevărate, nu am vreo simpatie personală expresă pentru omul Renate Weber, pe care de altfel îl cunosc prea puțin. Dar nu are importanță, pentru că aici nu facem referire la omul aflat în funcție, ci la funcția pe care o ocupă, ce a făcut în acea funcție și la modul în care a fost respectată sau aplicată legea.

Frumoasă sau urâtă, cu caracter sau fără, deșteaptă sau mai puțin deșteaptă, adevarul este că dna R.W. a fost pe toată perioada pandemiei un bolovan de care s-au împiedicat guvernanții, un “opritor” a multor abuzuri din “epoca pandemică”, abuzuri vârâte cu forcepsul pe gâtul populației în numele “binelui sanitar comun”.

Să punctăm câteva. A desființat amenzile dovedite neconstituționale aplicate în perioada stării de urgență și apoi a celei de alertă. Vă amintiți sutele de mii, milioanele de amenzi cu care se lăudau guvernanții, amenzi date băbuțelor și moșuleților, amenzi mai mari decât pensia lor pe o lună? Pentru că îndrăzneau să iasă afară din casă fără declarația aia idioată completată sau completată eronat? Ei neavând săracii nici imprimantă să o printeze, nici Internet să o descarce (mai ales că se schimba la câteva zile), nici telefon smart să o completeze și cu siguranță nici laptop în casă. Plângeau bieții de ei de disperare și de neputință pe la colțurile blocurilor. Despre acele amenzi vorbim.

A constatat ilegalitatea carantinei impuse abuziv, a atacat – sporadic și cam firav, e drept, dar a făcut-o – legile 53 și 136 și, bomboana de pe colivă, a descoperit că hotărârile marilor strategi de la CNSU nu au fost publicate în Monitorul Oficial, ceea ce le face nule și neavenite, adică inexistente. Inalta Curte de Casație și Justiție i-a dat dreptate Avocatului Poporului printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă.

Avocatul Poporului este o instituție a statului român de o importanță covârșitoare, menționată în Constituție în art. 58-60, reglementată prin Legea nr. 35/1997 și funcționează în baza unui Regulament din anul 2019.

A încălcat Renate Weber vreo lege a acestei țări? Nu. A batjocorit R. Weber Constituția României? Nu. A încălcat dna Weber regulamentul de funcționare a instituției condusă de domnia sa? Nici vorbă.

Atunci ce a făcut de fapt doamna Weber? Simplu: le-a stat în gât guvernanților!

Atât de tare le-a stat în gât guvernanților, încât domnul Orban, șef al Camerei Deputaților, șef la PNL (încă) și care se dorește șef la România, a afirmat că a fost un “avocat al diavolului”. Drept urmare și pe cale de consecință, dl Orban ne spune că pentru domnia sa, poporul și drepturile sale sunt ca dracul. Atât de tare să se sperie dl. Orban de popor și de vocea lui?

Dar să facem lumină și să înțelegem istericalele guvernamentale și dorința arzătoare a puterii de a schimba Avocatul Poporului. Pentru că motivul nu este doar acela de a avea “omul lor” pe funcție! Miza e mult mai mare și banii aflați în joc sunt mulți.

Să dăm perdeaua de fum la o parte!

Vă amintiți desigur “noaptea ordonanțelor de urgență”. Noaptea în care guvernul liberal a emis peste 25 de ordonanțe de urgență, majoritatea dovedindu-se ulterior că sunt neconstituționale. Printre cele 25 de ordonanțe se afla una mai specială, mai aparte. Cea care permitea accesul clinicilor private la banul public, creat din banii plătiți de dumneavoastră ca taxe și impozite, așa numita “privatizare a sănătății”.

Credeți că accesul la acești bănuți mulți se făcea așa cum v-ați putea imagina prin licitații deschise, competiție de oferte, servicii de calitate sau alte bazaconii de-astea legale și de bun simț? Nu, accesul la banul public se întamplă prin magie, adică doar din încheietura și pixul ministrului.

Această absurditate de ordonanță a picat la CCR, atacată fiind, de cine credeți? De Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului a fost schimbat, în consecință doar pentru că și-a urmărit fișa postului, adică și-a făcut treaba.

Dar să nu credem cumva că actuala guvernare a renunțat la planurile sale de a planta abonați la banul public într-un domeniu atât de sensibil și finanțat cum este sănătatea. Easy money!

De aceea, actualii guvernanți au nevoie de un Avocat al Poporului obedient, care să nu deranjeze și să nu îndrăznească să atace la Curte ordonanțele pentru “privatizarea sănătății”, ordonanțe ce urmează să sosească foarte curând, în condițiile în care este singurul care poate face acest lucru. Astfel, liberalismul socialist este pe cale să reușească și se asigură că “băieții deștepți din sănătăte” vor primi ce li s-a promis.

La pachet, desigur, dacă – prorogarea creșterii alocațiilor pentru copii, indexarea punctului de pensie, concedieri politice forțate, tăieri de salarii, etc – vor fi lăsate nedescoperite de Avocatul Poporului, asta va fi un bonus binevenit și binemeritat.

Toată această manevră politică ieftină este un abuz colosal, iar un guvern care schimbă oameni la mijlocul mandatului de teamă că îl va da în vileag sau îl va opri din a mai comite abuzuri și nelegiuiri, nu este și nu va fi niciodată un guvern care să lucreze pentru cetățenii săi. Va fi un guvern ilegitim, condus după o agendă obscură și ocultă, agendă care contravine în mod flagrant intereselor majorității.