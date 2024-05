Cu această ocazie, Macron a subliniat că „relațiile franco-germane sunt indispensabile și importante pentru Europa”, respingând sugestiile că legătura, adesea descrisă ca motorul Europei, ar începe să dea rateuri. „Nu este adevărat. Progresăm”, a declarat Emmanuel Macron prin intermediul unui translator.

Imediat după aterizarea la Berlin, președintele Emmanuel Macron a mers la sediul guvernului german, unde s-a întâlnit cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier. Acesta a considerat vizita lui Macron drept „o dovadă a profunzimii prieteniei franco-germane”.

Steinmeier a adăugat că, în ciuda unor diferențe de opinie în anumite probleme politice, Berlinul și Parisul ajung întotdeauna la o înțelegere, iar „dacă Germania și Franța sunt de acord, în Europa se mai pot realiza multe”.

Macron a subliniat importanța alegerilor din iunie pentru Parlamentul European, afirmând că UE este un apărător al democrației și valorilor comune, avertizând totodată că „trăim un moment existențial al Europei noastre, deoarece cred într-adevăr că Europa noastră poate muri”.

El a participat și la o sărbătoare a democrației, marcând 75 de ani de la adoptarea Constituției Germaniei (23 mai 1949), potrivit aceleași agenții.

Cu această ocazie, președintele Emmanuel Macron a observat că „există o anumită fascinație pentru autoritarism, care se naște în propriile noastre democrații (…) și care hrănește, de altfel, naționalismele și extremismele pe continentul nostru”. „Însă ce ar fi această Europă dacă naționaliștii ar fi condus-o în ultimii ani?”, s-a întrebat el retoric.

„Nu am fi avut vaccinul (…) nu am fi avut planul de relansare european, capacitatea de a reacționa la provocările migrației ca europeni, nu am fi avut Pactul Verde european și o capacitate de a gestiona reducerea dioxidului de carbon. Am fi abandonat Ucraina pentru a susține Rusia, pe care o susțin toți naționaliștii din țările noastre.”

„Și deci istoria nu ar fi aceeași. (…) Din toate aceste motive, este important să mergem la vot la alegerile europene”, a conchis Emmanuel Macron.