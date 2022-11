Emmanuel Macron cere o mai bună protejare a minorilor pe Twitter. Elon Musk îl asigură de acest lucru

Președintele francez Emmanuel Macron i-a adresat joi o întrebare noului proprietar al Twitter Inc. Elon Musk, în timp ce invita țările și firmele să se înscrie în Laboratorul de protecție online a copiilor, o inițiativă menită să-i protejeze pe minori de conținutul dăunător de pe internet. Macron, într-o serie de tweet-uri, a subliniat necesitatea de a fi mai eficient în eliminarea conținutului dăunător de pe internet pentru a proteja copiii.

Anunțând lansarea laboratorului, Macron a scris pe Twitter: „Pentru a ne proteja copiii pe internet, trebuie să verificăm mai bine vârsta utilizatorilor, să detectăm și să oprim mai bine prădătorii sexuali, să identificăm și să abordăm mai bine problema bullying-ului. Trebuie să fim mai eficienți în eliminarea conținutului”, a spus Macron.

Într-un alt tweet, președintele francez i-a făcut cu mâna lui Elon Musk și a întrebat: „Oare pasărea ne va proteja copiii?”, într-o aparentă întrebare despre dorința Twitter de a se alătura inițiativei.

La aceasta, Musk a spus: „Absolument”.

👋 @elonmusk,

Will the bird protect our children?

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 10, 2022