Cel mai iubit talent show pentru copii, Next Star, prezentat de Dan Negru, va avea premiera celui de-al zecelea sezon joi, 12 martie, de la ora 20:00, la Antena 1. Prima ediție a a noului sezon va aduce în fața celor trei jurați, Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, opt concurenți extrem de talentați. Fiecare dintre ei va încerca să-i impresioneze pe jurați și să se califice în marea finală, care pune în joc Trofeul Next Star, în valoare de 20.000 de euro. Co-prezentatorul show-ului este Șerban Copoț care, și de această dată, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

Cei mai talentați copii din România, și nu numai, vor urca, din 12 martie, pe scena Next Star, pentru un sezon extraordinar. Încă din prima ediție, Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa au fost uluiți de micii concurenți. “Eu nu am crezut, în viața vieților mele, că o să existe așa un moment pe scena Next Star”, spune Dorian Popa, aflat pentru a cincea oară în fotoliul de jurat, la Next Star. Surprizele vor fi de proporții atât pentru Loredana, cât și pentru Ștefan Bănică, aflați pentru prima dată în ipostaza de jurați ai unui talent show care are ca protagoniști copiii. „Vreau să-ți spun, cu toată admirația, că numărul tău poate fi prezentat oriunde în lumea asta. A fost excepțional! Nu m-ar mira să te văd executându-l la Cirque du Soleil – Las Vegas”, este una dintre reacțiile lui Ștefan Bănică. “A fost copleșitor. Ne-ai topit sufletele și ne-ai făcut să visăm”, spune și Loredana, emoționată până la lacrimi.

Publicul își poate alege favoritul

Și în acest sezon, publicul își va putea alege favoritul, pe care îl poate trimite în finala de popularitate, care pune în joc un premiu în valoare de 5.000 de euro. Toți finaliștii serii, mai puțin câștigătorul, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Next Star, creată special de Antena 1. Votul începe la finalul fiecărei ediții și se încheie a doua zi, vineri, la ora 16:00. Numele concurentului care se califică în finala de popularitate va fi anunțat în fiecare vineri, în cadrul Observator 16. Aplicația Next Star poate fi descărcată atât de pe App Store, cât și de pe Google Play.

“Next Star e un show curat care arată că se poate și altfel. E în primul rând un show de portofoliu, de eleganță și faptul ca el a avut și audiențe tv a fost un bonus pentru noi.

E singurul kids show rămas la televizor și asta nu e neapărat o calitate a televiziunii din România, de asta cred că e loc de mai multe astfel de producții tv. Mă bucur că noi am fost trendsetteri cu Next Star pentru alte kids show-uri care s-au făcut la alte televiziuni și sper să dăm în continuare un imbold și altora să arate la tv copiii extraordinari ai românilor”, spune prezentatorul show-ului, Dan Negru.

Și în acest sezon, alături de copii și de părinții lor, în culise, se va afla Șerban Copoț. “Cel mai tare, acolo, în culise, mă sensibilizează inocența copiilor. Unii sunt atât de inocenți încât nu-și dau seama în ce se bagă, dar cel mai tare îmi place atunci când urcă pe scenă”, spune el.

Care sunt primii concurenți care vor sparge gheața pe scena celui de-al zecelea sezon Next Star, telespectatorii Antenei 1 vor vedea joi, 12 martie, de la ora 20:00, în prima ediție a show-ului prezentat de Dan Negru și Șerban Copoț.

