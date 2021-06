Emil Boc, despre regionalizare: Nu se poate face capitalism cu legi socialiste

Amintim că Emil Boc a mai vorbit anterior despre importanţa reformei administrative în cadrul dezbaterii despre „Reforma administrativ teritorială a statului, între deziderat şi pragmatism”, organizată de ICDE în parteneriat cu Expert Forum.

„În 2011, am reuşit să concep un proiect de organizare administrativ teritorială, cu respectarea Constituţiei, cu respectarea regulilor europene, prin comasarea judeţelor şi revenirea la ce erau marile regiuni istorice. Sunt 10 regiuni mari istorice, plus câteva judeţe importante. Cetăţeanul nu avea de făcut niciun pas în plus sau în minus. Aşa arăta proiectul pe care l-am făcut împreună cu preşedintele Băsescu. Ne pregăteam să-l ducem mai departe, dar a venit criza şi ne-a oprit. UDMR nu accepta comprimarea Harghita-Covasna-Mureş, dar găsisem soluţia şi acolo”, a declarat Emil Boc la Napoca FM.

Ce efecte ar avea reforma adminsitrativă?

Emil Boc susține că reforma adminsitrativă ar duce la dispariţia „reţelelor clientelare construite timp de 50 şi ceva de ani”.

„Dacă nu vorbim despre acest subiect nu se va face niciodată. Totuşi, sunt convins că se va face odată şi odată. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană care nu a făcut reforma administrativ-teritorială a ţării. Noi încă ne conducem după legea lui Ceauşescu din 1968, adică centralism plin democratic-socialist, în plin capitalism democratic-european. Nu se poate face capitalism cu legi socialiste.

(…) Una e să ai un avion cu un motor, una să ai un avion cu cel puţin patru motoare. Acum totul trece printr-un filtru central de la Bucureşti. Dacă ai avea regionalizare ai putea să ai filtre regionale şi moatoare de dezvoltare. Azi când mergem cu un program operaţional sectorial, toţi din toată ţara trebuie să mergem cu jalba-n proţap la Bucureşti. Orice proiect de la modernizarea unui drum, până la facerea unui spital”, a completat primarul Clujului.

De asemenea, acesta a explicat că măsură ar duce la desființarea mai multor structuri.

„Dacă s-ar întâmpla asta, s-ar desfiinţa foarte multe structuri. De la 46 de judeţe, dacă pui şi sectorele Bucureştiului, să ajungi la 16 sau la 12, dispar două treimi. Un alt avantaj este decimentarea reţelelor clientelare construite timp de 50 şi ceva de ani. Dacă le-ai sparge în bucăţi, ai avea şansa să renaşti administrativ ca ţară”, a conchis Boc.

