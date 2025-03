Crin Antonescu subliniază importanța unui lider care inspiră și care își asumă rolul de prim cetățean al țării, capabil să transmită politicienilor dorințele și nevoile reale ale cetățenilor.

Sâmbătă, la Cluj-Napoca, coaliția de guvernare a organizat un miting de susținere pentru Crin Antonescu. Înainte de discurs, acesta a realizat un selfie cu primarul Emil Boc și cu miile de participanți prezenți la eveniment, precum și un altul cu politicienii de pe scenă.

În discursul său, candidatul a evidențiat că vrea să devină un lider autentic, care să impună un nou standard în politica românească. Consideră că România are, din punct de vedere economic, diplomatic și civilizațional, cea mai bună poziție din istoria sa, dar că încă mai sunt multe lucruri de îmbunătățit.

Antonescu a subliniat că nu candidează doar pentru coaliția de guvernare, ci pentru toți cetățenii României. El a reafirmat că președintele trebuie să își înțeleagă rolul, să fie o sursă de inspirație pentru conducători și să contribuie la o administrație mai eficientă și mai aproape de oameni. De asemenea, a insistat asupra ideii că demnitatea funcției trebuie tratată cu responsabilitate și că el, personal, nu a uitat niciodată cine a fost înainte de a deveni demnitar și cine va fi după încheierea mandatului.

„Cea mai mare calitate a mea este că nu am uitat niciodată cine am fost înainte de a fi demnitar şi cine voi fi după ce nu mai sunt demnitar, că nu am uitat niciodată că demnităţile trec şi omenia rămâne, că viaţa mi-a dat prilejul să râd cum râdeţi voi, să plâng cum plânge fiecare dintre noi, să sufăr, să sper, să aştept, să mă revolt. Sunt un om viu şi, dragii mei, sunt un om în suflet şi în cap mai tânăr decât contracandidaţii mei. Nu voi uita niciodată cine sunt, de unde vin. Sunt unul dintre voi, vin dintre voi şi aşa cum 10 ani nu mi-au lipsit onorurile şi puterea, mă voi întoarce între voi”, a mai afirmat candidatul.

Candidatul la alegerile prezidențiale din acest an a evidențiat că președintele trebuie să fie un model pentru politicieni, astfel încât aceștia să promoveze oameni capabili și să ia decizii mai înțelepte. El a remarcat că societatea românească s-a maturizat și a evoluat mai rapid decât conducătorii săi, ceea ce impune o schimbare în atitudinea celor aflați la putere. În opinia sa, doar un președinte care înțelege această realitate poate contribui la o mai bună guvernare, o administrație mai eficientă și o reprezentare mai puternică pe plan internațional.

În ceea ce privește politica externă, Antonescu a declarat că își dorește ca România să fie un actor mai influent în Europa. El a subliniat că Europa trece printr-o perioadă dificilă, fiind supusă unor presiuni interne și externe, iar România trebuie să își asume un rol activ în apărarea valorilor europene. Antonescu consideră că tradițiile, identitatea și credința românească reprezintă resurse importante de care Europa are nevoie. În acest context, el dorește să reprezinte România într-un mod mai puternic, punând în valoare contribuția țării la dezvoltarea și stabilitatea continentului european.

„Că ambiţionez, doresc, voi fi un preşedinte care va reprezenta România altfel mai puternic, mai bine mai respectat şi mai conştient de faptul că astăzi, noi, această ţară, această naţiune suntem o bogăţie, suntem o ţară preţioasă de care astăzi Europa are nevoie, aşa cum am avut şi noi nevoie de Europa. Europa e sub asalt. Europa este în derută. Europa este atacată dinăuntrul şi din afara ei. Suntem şi noi Europa.

Şi dacă Europa de nişte zeci de ani ne ajută să creştem, ne ajută să construim, ne-a dat bani, ne-a dat fonduri europene, ne-a dat proceduri, ne-a instruit, ne-a educat specialiştii, ne-a găzduit şi ne găzduieşte câteva milioane dintre noi care muncesc care învaţă, care construiesc, astăzi e rândul nostru să dăm Europei ceea noi avem în mai mare măsură. Bătălia este pentru sufletul Europei, iar sufletul românesc adică puterea tradiţiei a identităţii, a credinţei este necesară Europei. Vreau să merg în Europa şi să le spun, sunt aici, sunt român, am venit, am ceva pentru voi. Am ceva preţios, am ceva de care aţi uitat, am ceva de care aveţi nevoie şi avem nevoie toţi”, a conchis Antonescu.