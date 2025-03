Argumentul său principal este sprijinul politic solid pe care Crin Antonescu îl are din partea PSD, PNL și UDMR. Băluță consideră că doar PSD poate atinge acest procent, iar cu susținerea celor trei partide, rezultatul va fi și mai bun.

Daniel Băluță îl descrie pe Crin Antonescu drept un lider capabil

În calitate de coordonator al campaniei, Daniel Băluță a precizat că mobilizarea colegilor săi din PSD este puternică și că întâlnirile regionale au demonstrat determinarea organizațiilor locale de a susține candidatura lui Crin Antonescu.

Deși Crin Antonescu nu a mai fost activ pe scena politică în ultimii zece ani, Băluță nu consideră că acest aspect îi va afecta șansele în competiția electorală. În opinia sa, Antonescu beneficiază de un sprijin solid din partea coaliției PSD-PNL-UDMR și are calități esențiale pentru un candidat prezidențial.

„Nu punem problema dacă. Vom vedea cu toţii că domnul Crin Antonescu va fi în turul 2. Este imposibil să credem că n-avem cum să nu luăm peste 25%. Numai PSD are acest scor. Dacă domnul Crin Antonescu ar fi doar candidatul PSD, sunt convins că ar trece fără probleme în turul doi. Matematic nu avem cum. Vorbesc în primul rând în calitate de prim-vicepreşedinte PSD. Am încredere în colegii mei şi am vorbit cu ei, Slavă, Domnului!, în cadrul întâlnirilor regionale, se vor mobiliza în acest sens. Am simţit această dorinţă, acest ritm susţinut şi e imposibil să nu obţinem măcar acest scor, pe care l-am obţinut la alegerile parlamentare doar noi, cei de la PSD”, a susținut Băluţă.

El îl descrie pe Crin Antonescu drept un lider capabil să unească forțele politice și un om respectat, cu abilități excepționale de comunicare și empatie. Aceste trăsături sunt, în viziunea lui Băluță, atuuri importante într-o competiție în care autenticitatea și capacitatea de a explica clar problemele cetățenilor sunt esențiale.

„Domnul Crin Antonescu se bucură de sprjinul coaliţie PSD-PNL-UDMR. Domnul Crin Antonescu are nişte calităţi deosebite. În primul rând, are capacitatea să unească. Este un om extrem de respectat. Are capacitatea de a exprima şi de a explica cu foarte multă francheţe orice tip de problemă care i se ridică. Este un om foarte bun, are această empatie, care din păcate este foarte rar întâlnită în rândul celor care astăzi candidează pentru această poziţie înaltă”, a mai spus el.

Victor Ponta nu ar fi prima opțiune pentru electoratul social-democrat

În ceea ce privește candidatura lui Victor Ponta, Băluță este sceptic că fostul premier poate atrage electoratul social-democrat. Deși recunoaște că Ponta a fost un prim-ministru bun și a avut un trecut solid în PSD, în prezent acesta candidează independent și nu mai are susținerea partidului.

„Domnul Ponta a fost un premier foarte bun, a fost membru PSD, dar la ora aceasta nu mai are niciuna dintre aceste două calităţi. Crin Antonescu se bucură de încrederea PSD şi PNL şi am convingerea că abilităţile pe care le are îl fac să fie cea mai bună alegere pentru PSD. Nu vreau să mă pronunţ pe potenţiala performanţă electorală a domnului Ponta. Sunt convins că electoratul PSD-PNL -UDMR va avea ca principală opţiune pe Crin Antonescu”, a conchis Băluţă.

Daniel Băluță este convins că electoratul PSD, PNL și UDMR îl va avea ca principală opțiune pe Crin Antonescu, pe care îl consideră alegerea cea mai potrivită pentru funcția de președinte al României.