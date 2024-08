Având în vedere rezultatele obținute, Emanuela Ciotău a fost inclusă în cadrul Capital Top 100 Femei de Succes, ediția 2024.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an?

În ultimul an, am realizat cele mai importante obiective pe care le-am avut, unul fiind calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris în proba de patru vâsle.

Cel de al doilea a fost câștigarea medaliei de aur la Campionatul Mondial de Tineret în aceeași probă. Acest an este foarte important având în vedere desfășurarea Jocurilor Olimpice.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei?

Eu practic canotajul de 6 ani. În acest drum al sportului de performanță, am avut parte de multe eșecuri, pe care am reușit să le gestionez și să pot să le transform în experiențe constructive. Până anul trecut, când am luat prima medalie de aur, nu reușisem să ajung pe un podium european sau mondial.

Dar din fiecare concurs din care mă întorceam fără medalie învățăm câte ceva. Fiecare eșec îl luam ca pe o lecție și știam sigur că trebuie să mă antrenez mai mult și să fiu mult mai determinată pentru visul meu.

Care este rețeta succesului?

În opinia mea, rețeta succesului este depășirea propriei persoane, încrederea în forțele proprii, pozitivitate și acceptarea greșelilor.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Programul meu începe la ora 6:30 dimineața cu micul dejun. La ora 8:00 ieșim la antrenament pe apă, unde avem în jur de 24de km vâslit. Fiecare antrenament are o temă cu o anumită intensitate. În jur de ora 11:30, terminăm primul antrenament care este urmat de masă de prânz. Avem câteva ore de odihnă în care ne putem reface.

Apoi la ora 15:00, începem al doilea antrenament care este compus din două părți începând cu o oră de bicicletă în sală, iar apoi forța care durează aproximativ 2 ore. Cina se poate servi de la ora 18:00, iar seara avem terapie, masaj sau streching. Așa decurge una din zilele unui sportiv de performanță.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal?

Cele mai importante realizări pe plan profesional sunt obținerea a două medalii mondiale la categoria tineret, de aur și de argint. Iar la categoria seniori, este calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris și obținerea locul 6.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Plimbările în natură, mersul la munte, shopping și condusul, acestea ar putea fi unele din hobby-urile mele.

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Pentru a ajunge o femeie de succes, în opinia mea, trebuie să fii o femeie foarte puternică, independentă și sigură pe alegerile făcute.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

O persoană puternică și motivată.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Munca îl înnobilează pe om.