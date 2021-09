Elton John se confruntă cu probleme serioase de sănătate! Artistul și-a amânat cu doi ani datele turneului de adio

Artistul a transmis într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare că a căzut „într-un mod ciudat” în vacanța de vară iar din momentul respectiv are parte de dureri serioase în zona șoldului. Chiar dacă a urmat mai multe tratamente, problemele s-au agravat și îi este greu să se miște, spune el.

„Am fost sfătuit să mă operez cât de curând posibil, pentru a mă reface complet şi a mă asigura că nu apar complicaţii pe termen lung”, a transmis Elton John.

Va urma un program intensiv de fizioterapie

Totodată, renumitul artist din Marea Britanie a explicat că va urma un program intensiv de fizioterapie, care îi va asigura o recuperare completă şi revenirea totală a mobilității. Trebuie menționat că Elton John îşi va duce la capăt proiectul caritabil Global Citizen din 25 septembrie, când va interpreta cinci piese. Mai mult, le-a promis fanilor că va reveni pe scenă şi că show-urile prezentate vor face să fi meritat așteptarea.

„După asta, voi face operaţia pentru a mă asigura că turneul va reveni în ianuarie 2022, la New Orleans”, a transmis Elton John.

Lansarea unui nou album

Amintim că Elton John a anunţat recent că luna viitoare va lansa un nou album cu 16 piese, potrivit informațiilor transmise de AFP. Albumul intitulat „The Lockdown Sessions” a fost conceput în timpul perioadei de carantină în colaborare cu o pleiadă de alţi artişti.

Data lansării este 22 octombrie, iar albumul va include zece piese noi, printre care se numără colaborări cu artişti precum Dua Lipa, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder şi Stevie Nicks. „Ultimul lucru pe care mă aşteptam să-l fac în timp de lockdown a fost un album. Dar, pe măsură ce pandemia a progresat, au apărut proiecte unice”, a explicat Sir Elton. ”Unele dintre sesiunile de înregistrare au trebuit realizate la distanţă, prin Zoom, ceea ce evident nu mai făcusem înainte”, au spus interpretul unor hituri precum ”Your Song” şi ”Candle in the Wind”.

Alte sesiuni „au fost înregistrate cu respectarea regulilor de siguranţă foarte stricte, lucrând cu un alt artist, dar separaţi de ecrane de sticlă”, a adăugat Elton John. ”Însă, toate melodiile la care am lucrat au fost cu adevărat interesante şi diverse, lucruri complet diferite de orice îmi este cunoscut, lucruri care m-au scos din zona mea de confort (către) un teritoriu complet nou”, a descris artistul.

Sursă foto: Dreamstime