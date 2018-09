Elis Pavaje a finalizat achiziția fabricii Fruhwald. Investiție de peste 1 milion de euro

Valoarea achizitiei depaseste suma de 1.000.000 de euro si a presupus preluarea unitatii de productie inclusiv cu angajati.

In luna iulie s-au semnat ultimele documente pentru finalizarea achizitiei de catre Elis Pavaje SRL a fabricii de betoane si prefabricate din beton, Fruhwald AG Romania. Unitatea de productie a fost construita in anul 2006, cand compania austriaca Fruhwald a deschis o sucursala in Romania, in localitatea Vintu de Jos. Valoarea achizitiei Elis Pavaje se ridica la 1.000.000 euro si va permite cresterea capacitatilor proprii de productie, reducerea timpului de livrare si eficientizarea costurilor. „Decizia noastra de achizitie a venit pe fondul cresterii cererii de produse prefabricate din beton din ultimii ani, a declat Emil Gota, director general. Capacitatile noastre de productie de la fabrica din Alba nu faceau fata numarului mare de solicitari din zona si aveam oricum in vedere o extindere. Am profitat de oportunitatea punerii in vanzare a activelor companiei Fruhwald, beneficiind in acest fel de o linie de productie gata functionala, pentru a fructifica in termen cat mai scurt investitia realizata”.

Imediat dupa preluare s-au realizat investitii in platforma de productie si urmeaza in scurt timp altele, pentru a putea creste productivitatea liniei. „Data fiind apropierea de sediul fabricii Elis Pavaje din Petresti Alba, avem o comunicare facila cu personalul angajat al fostei fabrici Fruhwald si putem face transfer de know how. Am pastrat intregul personal al companiei, ba mai mult, am reusit deja sa reangajam o parte dintre fostii angajati”a mai declarat dl Gota. In prezent, fabrica de la Vintu de Jos are un numar de 18 angajati, iar pana la finalul anului 2019 se intentioneaza a se ajunge la 30 de persoane.

In noua unitate de productie se produc pavele si borduri destinate lucrarilor industriale (capacitate nominala de 1000 mp/zi) si boltari (capacitate nominala de 75 mc/zi). Obiectivul Elis Pavaje este de a ajunge la o capacitate de 3000 mp intr-un termen de max 1 an si de a extinde gama produselor fabricate, pentru a acoperi solicitari pe mai multe categorii.

Infiintata in 1991, in Petresti, judetul Alba, compania ofera in prezent un sistem complet de produse si servicii, acoperind toate etapele procesului de amenajare, de la productie, consultanta si proiectare, pana la transport, montaj si intretinere pavaj. Elis Pavaje detine patru unitati de productie, in Petresti (AB), Stoenesti (PH), Secuienii Noi (NT) si Vintu de Jos (AB), ce asigura capacitati pentru volum total de cca 16.000mp/zi. Produsele Elis Pavaje sunt disponibile in retelele de bricolaj, intr-o retea vasta de distribuitori, precum si in showroom-urile proprii, de la fabricile companiei.