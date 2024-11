Eliminarea disparităților în materie de activitate fizică între tinerii de sex masculin și feminin ar putea economisi sute de milioane de dolari, potrivit unui nou studiu

Un studiu publicat în JAMA Network Open sugerează că eliminarea disparităților de activitate fizică între tinerii de sex masculin și feminin din Statele Unite ar putea economisi aproximativ 780 de milioane de dolari pentru fiecare nouă cohortă de tineri cu vârste cuprinse între șase și 17 ani. Aducerea unei mai mari echități în participarea la sport ar putea economisi și mai mult: 1,55 miliarde de dolari.

Studiul, condus de cercetători de la Center for Advanced Technology and Communication in Health (CATCH) din cadrul CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy (CUNY SPH) și National Institute on Minority Health and Health Disparities (NIMHD), contribuie la numărul tot mai mare de dovezi care sugerează că intervențiile specifice pot avea un impact profund asupra sănătății generațiilor viitoare, ușurând în același timp povara financiară asupra sistemelor de sănătate.

Există disparități semnificative între nivelurile de activitate fizică ale tinerilor de sex masculin și feminin

Există disparități semnificative între nivelurile de activitate fizică ale tinerilor de sex masculin și feminin, doar 15% dintre participanții de sex feminin din clasele IX-XI respectând orientările aerobice, comparativ cu 31% dintre omologii lor de sex masculin. Există disparități și mai mari în ceea ce privește participarea la sport, cu 54,1% dintre participantele de sex feminin care fac sport, comparativ cu 60,4% dintre participanții de sex masculin.

Pentru a simula ce s-ar întâmpla dacă aceste disparități ar fi reduse în diferite grade, cercetătorii CATCH și NIMHD au utilizat un model informatic al tuturor tinerilor din SUA. Modelul de simulare computerizată a reprezentat toți tinerii cu vârste cuprinse între șase și 17 ani din SUA ca agenți virtuali, începând cu vârste diferite în model, și apoi a simulat activitățile fizice zilnice ale fiecărui tânăr, creșterea lor, impactul activității fizice asupra sănătății lor, diferitele afecțiuni medicale cronice care ar putea apărea și costurile rezultate în timp.