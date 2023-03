Ce părere are Elena Udrea despre decizia ÎCCJ?

La câteva ore după ce Inalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că Elena Udrea va rămâne să își execute pedeapsa în închisoare, după ce au respins contestația de executare în dosarul Gala Bute, fostul ministrul al Turismului a făcut o nouă postare pe rețelele sociale.

„Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins astazi contestatia la executare prin care ceream sa se constate ca execut o pedeapsa ilegala, pronuntata de un complet de judecatori nelegal constituit si ca, in consecinta stau ilegal in penitenciar. Pentru ca doar in cazul nostru in dosarul “Gala Bute” nu s-a respectat Decizia CCR nr.685/2018, doar noi am ramas condamnati de jucatorii pusi cu „mana” sa ne execute de catre binomul Coldea-Kovesi.

Rudel Obreja a murit din cauza acestui abuz. Eu continui sa stau in penitenciar chiar daca s-au incalcat Constitutia, normele CEDO si CJUE… intr-un cuvant, toate legile posibile. O mana spala pe alta si amandoua incearca sa spele urma. Ma voi lupta in continuare pentru dreptate si lege, pentru copilul meu, dar si pentru copiii lui Rudel Obreja. TREBUIE ca memoria tatalui lor sa nu ramana profanata de acest urias si scandalos abuz criminal al justitiei din România”, a scris, luni seară, Elena Udrea pe contul ei de Facebook.

Ce a decis ICCJ în cazul Elenei Udrea?

„CCJ în dosarul nr 2433/1/2022 respinge contestația Elenei Udrea, care rămăne în pușcărie. Detalii soluţie: d.p.23/ Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatoarea condamnată Udrea Elena Gabriela împotriva sentinţei nr. 466 din data de 1 noiembrie 2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1201/1/2022.

În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatoarea condamnată la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatoare, până la prezentarea apărătorului ales, în cuantum de 85 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 martie 2023”, se arată în minuta instanței.

Anunțul făcut anterior de avocata Elenei Udrea

Amintim că fostul ministru al Turismului a mers astăzi la Curtea Supremă. Aceasta a fost scoasă din arest pentru judecarea contestației la executarea pedepsei în dosarul Gala Bute.

„Ne așteptăm să câștigăm, respectiv să fie anulată condamnarea doamnei Udrea și formele de executare. Bineînțeles că este afectată, mai ales că Rudel Obreja a fost persoana care nu a cedat presiunilor DNA la momentul respectiv. Nu a dat declarații nereale, așa cum i se solicitase, pentru a o denunța în mod nereal pe doamna Udrea”, a declarat avocata ei.

Avocata ei a fost întrebată de ce a făcut acea cerere de recuzare a celor două judecătoare din completul de judecată.

„Cele două doamne judecători fuseseră și în completul care judecase contestația în anulare. Având în vedere că în contestația în anulare deja se dezbătuse chestiunea deciziei CCRP și în această chestiune, nu puteau să participe la judecată”, a fost răspunsul dat de avocata Elenei Udrea.