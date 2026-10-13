Elena Udrea îl indică pe Luca Niculescu drept posibil premier: Cel mai probabil vom avea guvern

Fostul ministru Elena Udrea a comentat marți, 13 octombrie, situația politică din România și posibilitatea formării unui nou guvern condus de Luca Niculescu. Într-o postare pe Facebook, aceasta a susținut că dificultățile economice și lipsa rectificării bugetare ar putea determina partidele să accepte o nouă propunere de premier. Udrea a analizat și declarațiile președintelui Nicușor Dan privind posibilitatea dizolvării Parlamentului, considerând că acestea ar putea influența votul parlamentarilor.

Fostul ministru Elena Udrea a prezentat, într-un mesaj publicat pe Facebook, propriul scenariu privind ieșirea din criza guvernamentală, apreciind că Luca Niculescu ar putea fi acceptat pentru funcția de prim-ministru, în contextul presiunilor economice și al dificultăților bugetare.

„Cel mai probabil vom avea guvern, cu Luca Niculescu prim ministru. Forțați de apogeul crizei economice și de problemele generate de lipsa rectificării bugetare care va bloca activități esențiale pentru public cum ar fi sistemul medical, partidele sunt gata să voteze a patra propunere a Președintelui”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Potrivit interpretării fostului demnitar, absența rectificării bugetare ar putea afecta funcționarea unor servicii publice esențiale, inclusiv activitatea sistemului medical. Udrea consideră că aceste dificultăți ar putea determina formațiunile politice să susțină o nouă formulă guvernamentală, chiar dacă negocierile anterioare nu au dus la învestirea unui executiv.

Elena Udrea a analizat și declarațiile atribuite președintelui Nicușor Dan privind posibilitatea dizolvării Parlamentului, susținând că perspectiva organizării unor alegeri anticipate ar putea influența deciziile deputaților și senatorilor.

În opinia sa, parlamentarii care ar risca să își piardă mandatele în cazul unor alegeri anticipate ar putea susține noul executiv inclusiv atunci când poziția lor diferă de decizia oficială a partidului din care fac parte.

„Ca să dea un imbold final celor care încă mai ezită, Nicușor Dan a anunțat ca va desființa Parlamentul dacă acest guvern nu va trece. Astfel, speriați de perspectiva de a-si pierdea mandatele de parlamentari, mulți dintre aceștia vor vota guvernul chiar și împotriva deciziei propriului partid”, a afirmat fostul ministru.

În aceeași postare, Elena Udrea a făcut o comparație între actualul scenariu privind formarea guvernului și modul în care președintele Nicușor Dan ar fi gestionat anterior nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Fostul demnitar susține că, în cazul lui Mureșan, mesajul transmis de șeful statului ar fi fost diferit, deoarece acesta ar fi indicat posibilitatea desemnării unui alt candidat dacă propunerea nu primea votul Parlamentului.

„În cazul lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a procedat exact invers, adica a spus ca va veni cu o altă nominalizare în cazul în care propunerea Mureșan va pica în Parlament. Deci, a dat liber la respins guvernul, ceea ce s-a și întâmplat”, a scris Udrea.

Prin această comparație, fostul ministru atribuie mesajelor prezidențiale un rol în comportamentul parlamentarilor la votul de învestitură. În interpretarea sa, anunțarea unei noi nominalizări ar fi permis respingerea propunerii anterioare, în timp ce perspectiva dizolvării Parlamentului ar putea determina o schimbare de poziție.

Referindu-se la posibilitatea formării unui executiv condus de Luca Niculescu, Elena Udrea a apreciat că acesta ar putea reprezenta o soluție acceptabilă pentru formațiunile parlamentare, în condițiile în care România are nevoie de un guvern care să gestioneze problemele economice și bugetare.

„Dincolo de calcule politice, e nevoie de guvern. Iar Luca Niculescu este o variantă rezonabilă de prim-ministru, acceptabilă de către toate taberele”, a transmis fostul ministru.

Udrea a făcut referire și la numărul de voturi necesar pentru învestirea unui nou executiv, susținând că obținerea sprijinului parlamentar prin mijloace democratice este justificată în actualul context politic.