Fostul ministru Elena Udrea a susționut că merită să fie achitată în dosarele în care a fost trimisă în judecată. Ea a invocat „dreptate divină”, dacă nu există „dreptate omenească”. Fostul ministru s-a dus joi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Judecătorii vor analiza cererea DNA privind instituirea controlului judiciar faţă de fostul ministru, cu interdicţia de a părăsi ţara.

Iniţial, cererea a fost judecată la Curtea de Apel Bucureşti. Instanţă care a respins săptămâna trecută solicitarea DNA. Procurorii au contestat decizia la Instanţa supremă.

„Eu m-am întors în ţară, având dosare pe rol. M-am întors în ţară special să particip la judecarea acestor dosare, pentru că eu cred că singura soluţie pentru a obţine achitările pe care eu cred că le merit, cred că sunt legale, este să mă prezint în faţa instanţei. M-am prezentat timp de doi ani la fiecare termen”, a spus Udrea.

Udrea a spus adevărul despre judecătoarea care a condamnat-o

Ea a spus și de ce a făcut declarații presei.

„Cât priveşte că m-am exprimat în faţa presei şi am criticat decizia pe fond, în continuare consider că este o decizie profund ilegală, profund imorală şi nedreaptă şi nu consider că am încălcat cu ceva independenţa justiţiei şi aş fi afectat deciziile fostei judecătoare sau a viitorilor judecători prin faptul că mi-am spus un punct de vedere”, a spus Elena Udrea, la Instanţa supremă.

Pe de altă parte, Elena Udrea s-a plâns că judecătoarea care a condamnat-o recent la opt ani închisoare ar fi fost în stare de incompatibilitate. Aceasta ar fi scris o carte cu Marius Bulancea, procurorul care a întocmit rechizitoriile în două dosare în care a fost trimisă în judecată. E vorba de dosarele, respectiv „Gala Bute” şi dosarul finanţării campaniei electorale din 2009.

Soluţie profund nedreaptă şi ilegală

„Cred cu tărie că, dacă nu există dreptate omenească, sigur există dreptate divină. Nu se poate ca acest dosar să rămână cu acea soluţie profund nedreaptă şi ilegală. La Înalta Curte, noi sperăm chiar într-o rejudecare, având în vedere situaţia de incompatibilitate a doamnei judecător Jderu”, a mai spus Udrea.

Pe 5 martie, Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi ţara, în dosarul în care aceasta a fost condamnată în primă instanţă la opt ani închisoare.

Decizia nu este definitivă şi a fost contestată de procurori.

INQUAM/Octav Ganea