Elena Merișoreanu a luat decizia de a pleca din România. Vedeta vrea să revină în SUA, o țară în care a petrecut peste 25 de ani din viață. Cântăreața are o carieră solidă și are o sănătate de invidiat. Ea deja colindă întreaga lume pentru a cânta la diverse evenimente.

Cântăreața de muzică populară a luat decizia de a părăsi România. Motivul este unul foarte serios. Ea vrea să petreacă timp cu familia. Evenimentele constante care o solicită au dus-o în diferite țări, unde este gata să îi încânte pe românii din diaspora. Deși a declarat în repetate rânduri că va renunța la cariera muzicală, continuă să cânte datorită fanilor și solicitărilor organizatorilor care o țin în activitate.

Deși a cedat dorinței fanilor de a o vedea cântând în continuare, Merișoreanu simte că a venit timpul să petreacă mai mult timp cu familia. Ea a devenit de curând străbunică și spune că este topită după strănepot. În plus, spune că adoră să se joace cu el, potrivit ciao.ro.

Vedeta spune că la această vârstă, familia îi oferă cele mai multe bucurii. Ea se străduiește totuși să îi împace și pe fani, pentru că nu se poate ține departe de scenă.

Elena Merișoreanu a dezvăluit că tocmai s-a întors din Italia, unde a avut câteva evenimente, și că se pregătește să plece în Australia pentru un proiect inedit.

„Eu am zburat în America de 25 de ori, la Los Angeles, unde e foarte departe. Și apoi am colindat planeta asta…Africa de Nord, de Sud, Asia. Peste tot. Te rog să mă crezi că de multe ori nu mai vreau să merg. Dar oamenii insistă, . Merg de drag. (…) Mulțumesc lui Dumnezeu, am evenimente. Abia am fost în Italia, acuma plec în Anglia și am un proiect să plec în Australia. Dacă mă aude cineva, poate nu crede”, a mai adăugat cântăreața, potrivit RTV.