„Aici nu mai e vorba despre partide, nu mai e vorba de politicieni. Aici este vorba de soarta ţării. Nu există orgolii. Să ştiţi că în toate discuţiile pe care le-am avut cu toţi liderii politici de ieri, nu s-a discutat absolut nimic despre vreo pretenţie de minister, de premier. Încercăm să construim şi asta facem şi o să reuşim asta, fără orgolii.

Dacă în trecut sunt unii deranjaţi că ne-am jignit, eu spun că ura nu îşi are locul în aceste zile, în aceste momente. Dacă am greşit unii altora, să ne cerem iertare. Eu pot să-mi cer iertare, dacă cineva din aceste partide s-a simţit lezat de vreo declaraţie pe care am făcut-o.

Nu e momentul să avem orgolii. Este în joc soarta României. Noi construim un guvern pro-european ca să nu ne ducem înspre Rusia, sau mai grav, să punem pe tavă Rusiei ţara noastră, pentru care au murit oameni.

Nu se pune problema orgoliilor. E important criteriul, competenţa, ar trebui să negociem în funcţie de competenţă şi, în funcţie de procentele pe care le-am obţinut la alegeri, să vedem ce ministere doreşte fiecare. Asta înseamnă o negociere. Dar competenţa ar trebui să fie prioritară”, a spus Elena Lasconi, candidata USR în turul doi al alegerilor prezidențiale.