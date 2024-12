După ce Călin Georgescu, candidat independent, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România cu aproape 23% din voturi, atenția internațională asupra scenei politice românești a crescut considerabil. Victoria surprinzătoare a fost analizată de presa rusă, inclusiv de agenția de stat RIA Novosti.

Într-o analiză publicată pe 3 decembrie 2024, jurnalistul Petr Akopov sugerează că ascensiunea lui Georgescu reflectă nemulțumirea românilor față de politicile pro-occidentale ale guvernelor anterioare.

Articolul RIA Novosti face o paralelă între rezultatele alegerilor parlamentare recente din România și creșterea sprijinului pentru candidații non-sistemici. Autorul susține că o victorie a lui Călin Georgescu în turul doi ar putea alătura România altor țări din Europa de Est, precum Ungaria și Slovacia, care promovează o abordare mai conciliantă în relația cu Rusia.

Analiza evidențiază că nemulțumirea românilor față de politicile anti-ruse ale Uniunii Europene ar putea contribui la această schimbare de paradigmă.

De asemenea, în analiză se mai spune că Georgescu este „naționalist, tradiționalist, eurosceptic, parțial chiar antiglobalist, dar în același timp a depășit toți candidații sistemici și non-sistemici. A fost imediat înregistrat ca politician pro-rus, deși nu există motive pentru acest lucru”.

Georgescu a respins eticheta de „pro-rus”, afirmând că dorește să pună pe primul loc interesul național al României, prin cooperare și diplomație echilibrată. El a declarat că nu intenționează să scoată România din NATO sau Uniunea Europeană, dar consideră necesar ca orice decizie luată la nivel internațional să fie negociată în avantajul poporului român.

„Vreau să fiu un preşedinte care pune ţara şi poporul lui pe primul loc: cooperare, diplomaţie, eleganţă onoare, diplomaţie continuă şi este interesul naţional pe primul loc cu toate ţările lumii, inclusiv cu NATO şi Uniunea Europeană. Am fost acuzat că vreau să scot România din NATO şi Uniunea Europeană. Fals. Nu am spus acest lucru niciodată. Am spus însă că vreau să negociez şi vreau să pun interesul naţional pe primul loc pentru că nu putem accepta orice. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român”, a declarat Călin Georgescu.