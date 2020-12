Actualul mandat al lui Klaus Iohannis este şi ultimul la Palatul Cotroceni, aşa că toate partidele politice din România lucrează intens la găsirea candidatului perfect care să-i ia locul acestuia în fruntea ţării.

Un fost premier al României a lăsat de înţeles că s-ar putea regăsi pe buletinele de vot la scrutinul din 2024. Este vorba despre Dacian Cioloş, copreşedinte al USR-PLUS.

Invitat sâmbătă seara în cadrul emisiunii „La cină” de pe Digi24, Cioloş a fost întrebat în mod direct de către moderatoare dacă ia în calcul să candideze la alegerile prezidenţiale din 2024.

Fostul premier a lăsat de înţeles că aceasta este o posibilitate foarte puternică: „Nu exclud. 2024? Nu știu, să vedem. Probabil. Dacă nu va fi în 2024, nu știu când s-ar mai putea!”

Dacian Cioloş a analizat şi ce înseamnă, în România, postura de preşedinte, subliniind că, în ciuda imaginii proiectate asupra şefului statului, acesta nu deţine puterea supremă în această ţară şi nu poate face totul singur.

„E e o poziție din care crezi că poți face multe lucruri. Îmi dau seama ce poate face și ce limite are un președinte. Proiectăm puterea supremă în stat asupra președintelui, dar un președinte nu poate face totul singur”, a declarat Dacian Cioloş.

Ce spune Cioloş despre negocierile privind noul Guvern şi administraţia publică?

Pe de altă parte, tot sâmbătă, la finalul discuţiilor privind programul de guvernare al coaliţiei, Dacian Cioloş, a declarat că nu vor fi împărţite şi nici nu vor fi transformate în sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativă din instituţiile şi structurile deconcentrate.

„Vreau să vă asigur că nu vom împărţi şi nu vom transforma în sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativă, în instituţiile şi structurile deconcentrate, în acele agenţii care sunt conduse de directori generali care sunt funcţionari publici şi trebuie numiţi prin concurs. Vom clarifica şi Guvernul va clarifica în perioada următoare separarea asta clară. Noi astăzi nu am discutat, nu am împărţit sinecuri, am discutat doar despre acele agenţii şi autorităţi care au în fruntea lor demnitari şi care trebuie numiţi cu un mandat”, a spus Cioloş.

În ceea ce priveşte portofoliile viitorilor vicepremieri, el a precizat că acestea vor fi stabilite în momentul prezentării structurii Executivului.

„Va exista o legătură între conţinutul programului de guvernare, unde aliniem programele de guvernare ale celor trei partide, şi ceea ce va face Guvernul la nivel de miniştri, de secretari de stat şi la nivelul acestor agenţii conduse de demnitari. Vicepremierii, (portofoliile – n.r.) – vom stabili când vom prezenta structura Guvernului, mai trebuie discutat în partide desemnările de candidaţi de miniştri pentru portofoliile negociate”, a adăugat copreşedintele USR-PLUS.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea