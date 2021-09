Marcel Ciolacu îl susține pe Ioan Aurel Pop ca prezidențiabil al PSD. Vrea să scape de Vasile Dîncu

Ioan Aurel Pop este un istoric român, profesor universitar și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, membru titular și președinte al Academiei Române.

Acesta „apare numai la radiouri ortodoxe, vorbeste la Trinitas, e pozat fie in biroul de la Academie, fie cu un tricolor in spate, da interviuri numai la basilica.ro si doxologia.ro, este varat pe gat romanilor ca un pustnic pretios, unic, pe cale de disparitie, ultima speranta a Romaniei, care apara cu pieptul Fiinta Nationala de gloantele globalismului”, scrie strictsecret.ro despre academician.

A primit recent o sugestie de la niște consultanți

„Cum au aceiasi stapani, Ciolacu nu poate sa ii dea un sut in dos lui Dancu, dar poate sa il irite la maxim. Asa ca a primit recent o sugestie de la niste “consultanti”: sa il promoveze tot mai tare ca posibil prezidentiabil al PSD, direct sau indirect, pe seful Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, si el clujean. Cotcaria de PR e perfecta: IAP nu il suporta pe Dancu, Dancu nu il suporta pe IAP, IAP se intelege bine cu Ioan Rus, Rus s-a racit cu Dancu. Asa trebuie sa va explicati neobosita zbatere din social media romaneasca, unde Ioan Aurel Pop apare constant promovat si shareuit de boti cu “mesajele” sale cu iz mesianic despre poporul roman”, scrie sursa menționată despre Ioan Aurel Pop.

De asemenea, strictsecret.ro notează că Vasile Dîncu este o „dezamăgire”, potrivit PSD, deoarece „nu a demonstrat că are tracțiunea mult trâmbițată de a aduna alături intelectualii de stânga ai României”.

„Aici intervine Ciolacu, presedintele PSD, care intretine cu cash indirect acest gen de promovare, ca nu da de la el, da de la banii primiti de la AEP. Il insotesc in demers “academicienii” Misu Tudose si Lia Olguta Vasilescu, cei care “sustin” nevoia ca PSD sa aiba in 2024 un candidat cu fiinta mesianica, in persoana lui Ioan Aurel Pop, caci Vasile Dancu este “o dezamagire” care, zic ei, nu a demonstrat ca are tractiunea mult trambitata de a aduna alaturi intelectualii de stanga ai Romaniei”, scrie sursa menționată.

Sursă foto: Inquam Photos / Ilona Andrei