Pentru mai multe explicații și conturarea cu exactitate a cadrului în care evoluează ”Cât ai spune leu”, am inițiat un dialog cu Wenka Booij – Director Ad-Interim Marketing, Comunicare și Sustenabilitate, ING Bank România.

Capital: – Ce înseamnă platforma „Cât ai spune leu”? Care este rolul acesteia?

Wenka Booij: – Din păcate, în toate studiile recente, România ocupă în continuare ultimele locuri în rândul țărilor europene în ceea ce privește educația financiară. Ca instituție bancară, considerăm că este responsabilitatea noastră să contribuim în primul rând la sănătatea financiară a clienților noștri, dar și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea. În mod concret, acest lucru înseamnă să avem practici de afaceri responsabile și să implementăm sau să sprijinim inițiative ce pot ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de ele. Din această perspectivă, proiectul cu cea mai mare longevitate pe care l-am implementat alături de parteneri este Banometru. El se adresează persoanelor aflate într-o situație vulnerabilă și vine în sprijinul lor de peste 6 ani prin intermediul cursurilor și sesiunilor gratuite de coaching 1 la 1. Am vrut să ne axăm, însă, și pe partea ce precedă ajungerea într-o situație vulnerabilă. Astfel a luat naștere „Cât ai spune leu”, cu scopul de a veni în sprijinul românilor care vor să își gestioneze mai bine bugetul lor și al familiei.

C: – Ce tip de conținut se regăsește pe platformă? Cui este destinată?

W.B: – Platforma este dedicată tuturor celor care doresc să își organizeze mai bine bugetul, de la indivizi, la cupluri și familii. „Cât ai spune leu” oferă o varietate mare de materiale utile, cu informații și instrumente legate de sănătatea financiară, transmise într-un limbaj prietenos și ușor de înțeles. Astfel, punem la dispoziția celor interesați diferite formate digitale precum documente, articole scrise, videoclipuri și podcast-uri.

Pentru o navigare mai facilă și un plus de relevanță pentru cititori, am împărțit conținutul în funcție de pasiunile oamenilor, cum ar fi gătitul, călătoriile, exercițiile fizice, jocurile, filmele și moda. Ca exemple despre ceea ce poți găsi pe platformă, menționez șabloanele pentru liste de cumpărături + planul de masă aferent sau pentru stabilirea obiectivelor financiare, diferite calculatoare precum cel pentru evitarea risipei și informații despre cum să îți faci bugetul pentru vacanță, investiții, cum să iei un împrumut fără să îți riști sănătatea financiară și multe altele.

C: – Care sunt motivele pentru care ați ales să trimiteți mesaje în acest format?

W.B: – Atunci când ne-am gândit la platformă, am făcut un studiu în rândul clienților noștri. Așa am observat că majoritatea respondenților, în momente de criză, caută soluții specifice la o problemă, dar nu petrec suficient timp să găsească răspunsuri înainte ca situația să escaladeze. Practic, ne-am dat seama că este necesar să dezvoltăm conținut care să contribuie mai degrabă la prevenirea problemelor decât la rezolvarea acestora. Astfel, am lansat „Cât ai spune leu” pe baza conceptului de edutainment (educație + amuzament), care se traduce printr-o abordare mai prietenoasă a sănătății financiare, mai ușor de înțeles și mai adaptată zilelor noastre. Iar asta pentru că online-ul este supraaglomerat în zilele noastre. Sunt atât de multe informații care vin înspre tine din multe părți, încât, la un moment dat, ajungi să respingi exact acel conținut care te-ar putea ajuta. În plus, social media este invadată de sfaturi financiare, unele foarte bune, altele foarte proaste. Oamenii au nevoie de locuri în care să meargă în spațiul online unde să se simtă în siguranță și să aibă încredere că informațiile pe care le consumă sunt publicate în mod responsabil.

C: – Care a fost feedback-ul clienților cu privire la platforma „Cât ai spune leu”?

W.B: – Traversăm o perioadă dificilă, în care inflația este foarte ridicată, de unde și creșterea costurilor de trai. Cererea de sfaturi și trucuri utile a crescut în acest context, prin urmare, și traficul pe platformă. Conținutul a fost foarte bine primit, mai cu seamă că am ales să lucrăm cu un mix de influenceri care au comunități cu profiluri diferite, ceea ce ne-a ajutat să ajungem cu mesajele noastre despre sănătatea financiară la publicul lor. Spre exemplu, în timpul sesiunilor noastre live, participanții sunt foarte implicați și pun multe întrebări, ceea ce este un semn foarte bun că oamenii doresc să învețe cum să își gestioneze mai eficient bugetul, cum să investească mai inteligent și cum să economisească acolo unde pot. Cu toate acestea, deși vedem semne bune și oameni care se deschid la acest tip de informații, mai avem încă un drum lung de parcurs.

C: – Cât de importantă este educația financiară a propriilor clienți și a clienților potențiali ai ING? Și de ce?

W.B: – Sănătatea financiară a propriilor noștri clienți și contribuția la cea a societății în care trăim se numără printre prioritățile noastre. Considerăm că domeniul nostru de activitate ne responsabilizează în acest sens, dar și pentru că sănătatea financiară reprezintă un element esențial în procesul de construire a unei economii mai sustenabile. Trebuie să înțelegem cu toții că doar atunci când oamenii nu trăiesc de pe o zi pe alta aceștia pot gândi pe termen mai lung, se pot concentra pe alte lucruri care le aduc bucurie și pot face alegeri mai responsabile față de mediu și societate, în general. În termeni mai plastici, drumul către un viitor mai sustenabil poate fi mai lin sau plin de bolovani, în funcție de sănătatea financiară a populației unei țări.

C: – Care considerați că este responsabilitatea actorilor din industria bancară față de educația financiară a românilor? Cum se ocupă ING de sănătatea financiară a clienților și potențialilor săi clienți?

W.B: – În primul rând, ca instituție bancară, este necesar să fii responsabil față de clienții tăi. Noi, de exemplu, am avut întotdeauna o abordare mai prudentă în privința creditării. Ne-am sfătuit clienții în așa fel încât să evite supraîndatorarea, pentru ca aceștia să își poată păstra o anumită flexibilitate în scenarii mai dificile, precum cel pe care îl traversăm astăzi. De asemenea, dăm dovadă de inițiativă în a-i identifica pe acei clienți care s-ar putea confrunta cu dificultăți în perioada următoare și îi contactăm pentru a găsi soluții personalizate situațiilor lor. Nu în ultimul rând, trebuie să le oferim clienților noștri instrumentele adecvate pentru a-și gestiona banii într-un mod simplu, rapid și intuitiv. Pentru persoanele fizice, aici intervine Home’Bank, ce oferă multe instrumente utile pentru a-ți gestiona, economisi și investi banii.

În ceea ce privește societatea românească în ansamblu, educarea consumatorului ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare actor, fie că vorbim de consum responsabil, de securitate cibernetică sau de sănătate financiară, ca în cazul de față. La ING, ne-am orientat întotdeauna către ceea ce putem face cu ceea ce știm să facem. Iar acest lucru se rezumă la gestionarea banilor, la prevenție, la găsirea de soluții creative și așa mai departe. Așa au luat viață proiecte precum „Cât ai spune leu”, Banometru și Startarium (pentru antreprenori).

C: – Ce este sănătatea financiară?

W.B: – Sănătatea financiară presupune o stare de fapt în care o persoană înțelege conceptele financiare de bază și ia decizii financiare informate și potrivite situației sale, deține controlul asupra propriului buget și știe cum să îl gestioneze (își monitorizează cheltuielile pentru a combate risipa, economisește constant etc.). În același timp, deține un fond de urgență și unul de siguranță. Unul pentru urgențe imediate și unul pentru a se menține pe linia de plutire timp de 3-6 luni în cazul în care își pierde veniturile. De asemenea, o persoană sănătoasă din punct de vedere financiar are obiective financiare stabilite în direcția cărora acționează dintr-o stare de confort financiar care îi permite, în același timp, să se bucure de prezent. Din această perspectivă, un sondaj ING International a arătat faptul că românii percep sănătatea financiară în strânsă corelație cu sănătatea fizică și emoțională, având un impact puternic asupra stării lor generale de bine.

”articol sustinut de ING Bank”