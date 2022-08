Efectele crizei energetice încep să se vadă și în România. Primăria municipiului Hunedoara a luat deja măsuri pentru diminuarea cheltuielilor.

Municipiul Hunedoara, soluție radicală pentru reducerea costurilor cu energia electrică

Mai exact, se încearcă reducerea costului cu iluminatul public. Numărul lămpilor de iluminat conectate la reţeaua publică, pe arterele importante, va fi redus la jumătate, au anunțat reprezentanții Primăriei.

Ȋn plus, anumite obiective, precum sediul Primăriei, Castelul Corvinilor și altele nu vor fi iluminate deloc pe perioada nopții.

„Criza energetică declanşată pe plan continental obligă şi Primăria municipiului Hunedoara să aplice temporar o serie de măsuri menite să diminueze consumul de energie electrică generat de iluminatul public.

S-a decis ca pe arterele importante să fie redus cu 50 la sută numărul lămpilor de iluminat conectate la reţea (fiecare a doua lampă va fi deconectată), iar iluminatul să fie întrerupt total pe timpul nopţii la sediile Primăriei municipiului Hunedoara, Castelul Corvinilor, Hala Obor, Piaţa Dunărea şi Complexul Michael Klein”, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei municipiului Hunedoara.

Ȋn cazul instalațiilor de iluminat cu tehnologie LED, care consumă cu 50% mai puțin față de cele cu lămpi incandescente, acestea vor rămâne funcționale, a mai indicat municipalitatea.

„Rămân funcţionale instalaţiile de iluminat cu tehnologie LED (în cazul cărora consumurile de energie sunt deja reduse cu 50 la sută faţă de cele cu lămpi incandescente) amplasate la statuia lui Michael Klein, statuia lui Ioan (Iancu) de Hunedoara, în zona pietonală Sanitas, în zona pietonală Corvin şi la Casa de Cultură”, mai precizează comunicatul citat.

Primarul Hunedoarei: Dacă am fi ales să oprim total iluminatul pe străzile şi bulevardele importante, s-ar fi oprit şi iluminatul din cartiere

Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara, a explicat că se va introduce un sistem de iluminat cu tehnologie LED pe principalele bulevarde din oraș, grație unei finanțări europene de 2 milioane de euro. Ȋn plus, el a explicat și de ce s-a recurs la această soluție de întrerupere a iluminatului.

„Situaţia se va îmbunătăţi pe măsură ce vom pune în funcţiune un nou sistem de iluminat, cu tehnologie LED, la care se lucrează deja de câteva luni bune, pe principalele bulevarde din oraş, în baza unui proiect cu finanţare europeană în valoare de 2 milioane de euro.

Am fost forţaţi să luăm astfel de decizii din două motive: planul Comisiei Europene prin care municipalităţile trebuie să îşi diminueze consumurile de energie cu 20 la sută, dar, mai ales, creşterea dramatică a preţurilor la energie din ultimele luni.

Dintre toate variantele analizate, am ales-o pe cea care are cel mai mic impact asupra cetăţenilor. Dacă, de exemplu, am fi ales să oprim total iluminatul, trei-patru ore, pe străzile şi bulevardele importante, s-ar fi oprit şi iluminatul din cartiere, reţelele dintre blocuri fiind conectate la cele de pe bulevarde”, a declarat primarul Dan Bobouţanu.

Bulevardele și străzile unde iluminatul public va fi redus la jumătate sunt bulevardele Traian (inclusiv porţiunea DJ 687 spre Cristur), Mihai Viteazu, Decebal, Libertăţii, 1848, Rusca, Dacia şi Republicii şi străzile Avram Iancu, Mureşului, Viorele, Trandafirilor, Victoriei, I.L. Caragiale, Revoluţiei, Ciprian Porumbescu, Eroilor, Buituri, Rotarilor şi Serei.