Capital a stat de vorbă cu Dan Bobuțanu cu privire la reușitele pe care le-a avut de când este edil al Hunedoarei și care sunt planurile de viitor pe care le va demara.

Capital: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Dan Bobouţanu, Primarul municipiului Hunedoara : Recuperarea mărcii “FC Corvinul 1921”, un brand vechi de 100 de ani, un bun imaterial important al comunităţii. Am reuşit, după ce, vreme de 16 ani, s-a mai încercat acest lucru, dar fără succes. Este un simbol la care hunedorenii ţin foarte mult. Iniţiativa a plecat dinspre societatea civilă, iar Primăria a transpus-o în realitate. Brandul „Corvinul 1921” ajută nu doar sportul, potenţialul său de marketing fiind mult mai amplu. Acest simbol, face parte din identitatea oraşului, alături de Castelul Corvinilor. Iar identitatea locală este un element extrem de important în ceea ce ne dorim noi, Primăria, să facem: să revigorăm oraşul, din punct de vedere economic şi social.

Capital: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Dan Bobouţanu, Primarul municipiului Hunedoara: E greu de ales unul singur. Ca valoare financiară, este vorba despre proiectul de 30 de milioane de euro pentru modernizarea transportului prin trecerea la soluţii mai prietenoase cu mediul: autobuze ecologice, piste de biciclete şi biciclete de închiriat, zone pietonale. Cred că este cel mai mare proiect de acest fel derulat de un municipiu care nu este reşedinţă de judeţ.

Ca valoare subiectivă, pentru mine, dotarea, modernizarea şi eficientizarea energetică a unităţilor şcolare, iar aici am investit, până acum, peste 7 milioane de euro, iar acum avem în implementare proiecte în valoare de 12 milioane de euro.

Ca valoare strategică: restaurarea Castelului Corvinilor. Aici am obţinut 5 milioane de euro şi se lucrează deja de doi ani şi vom încerca să mai obţinem şi alţi bani europeni, deoarece este vorba despre unul dintre cele mai spectaculoase edificii medievale din lume, care, într-un an fără vreo pandemie, atrage 500.000 de vizitatori, cifră care poate creşte în continuare.

Capital: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

Dan Bobouţanu, Primarul municipiului Hunedoara: Avem în implementare 24 de proiecte cu finanţare europeană, în valoare totală de peste 74 de milioane de euro. Ştiu, nu pare o sumă mare, dar este de aproape 10 ori mai mare decât ce reuşim noi să colectăm din taxe şi impozite. Acestora li se adaugă investiţii din surse proprii şi, sperăm, din surse guvernamentale. Din 2018 încoace, am reuşit să îndreptăm spre investiţii peste 70 la sută din întregul buget local. Proiectele “acoperă” aproape întreaga gamă de nevoi a comunităţii: infrastructură, educaţie, sănătate, cultură, mediu, sport… Important este să reuşim să le ducem la bun sfârşit. Şi le vom duce.

Capital: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Dan Bobouţanu, Primarul municipiului Hunedoara: Hunedoara are cel mai mare spital din judeţ, dar nu e susţinut de Consiliul Judeţean, ci de Primărie. În pandemie, spitalul municipal “Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara a reprezentat principalul “pilon” al sistemului de luptă cu noul coronavirus, la nivel judeţean. Aici am avut primul RealTime PCR operaţional în judeţ, în aprilie 2020. Şi tot aici am reuşit, în ciuda pandemiei, să obţinem o finanţare europeană de 2 milioane de euro pentru aparatură şi alte dotări, astfel încât s-au creat, practic, două spitale într-unul singur, cu circuite bine separate, o unitate care a putut deservi atât pacienţi Covid, cât şi pacienţi non-Covid.

Capital: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Dan Bobouţanu, Primarul municipiului Hunedoara: Lipsă de operativitate. Cam peste tot încă se merge pe ideea “de ce să fac azi, dacă pot lăsa pe mâine?!”. N-am acceptat ideea asta niciodată şi nici nu cred c-o voi putea accepta vreodată. România a pierdut deja câteva decenii bune, degeaba, timp în care mai ales tinerii au plecat din ţară. Nu mai avem timp de pierdut!

Capital: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Dan Bobouţanu, Primarul municipiului Hunedoara: Să se înarmeze cu multă răbdare şi tenacitate. Şi să fie mereu atent la litera şi spiritul legii.

Capital: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Dan Bobouţanu, Primarul municipiului Hunedoara: Ar trebui să fie reorganizarea administrativă. Sper să se întâmple în următorii 10 ani, din acelaşi motiv deja amintit: România a pierdut deja prea mult timp.

Capital: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Dan Bobouţanu, Primarul municipiului Hunedoara: Banii sunt un instrument care ajută la rezolvarea sau diminuarea multor probleme. Dar, pe lângă bani, e obligatoriu să existe şi pricepere, seriozitate şi implicare. Altfel, banii sunt doar nişte bucăţi de hârtie (sau de plastic, în cazul leului românesc).