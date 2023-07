Cutremur la vârful Serviciului Român de Informaţii!

Serviciul Român de Informaţii a rămas fără şef! Eduard Hellvig şi-a dat demisia

Eduard Hellvig, şeful SRI, şi-a anunţat luni, 3 iulie 2023, demisia din funcţie. El a motivat că şi-a atins obiectivele şi de aceea îşi înaintează demisia din funcţie.

Hellvig a adăugat că a vorbit despre acest subiect, în prealabil, cu preşedintele României, Klaus Iohannis. Mai mult, el spune că l-a informat şi pe preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI.

„Pietrificarea în funcţie nu este bună. Ea poate duce la setarea de obiective greşite pentru instituţie, la confundarea funcţiei cu persoana care o deţine. Nu vreau să evit abordarea frontală a unui subiect legitim dezbătut în spaţiul public.

Nu cred că este bine pentru democraţie ca o persoană să concentreze expunerea la informaţie secretă pentru un timp îndelungat. Consider că din moment ce mi-am atins obiectivele propuse, nu există niciun raţionament să continui să ocup această funcţie.

Am reuşit restructurarea instituţiei, am promovat o nouă generaţie în funcţiile de conducere şi am pus la dispoziţia societăţii informaţii din Arhivele Fostei Securităţi”, a afirmat acesta, în cadrul conferinţei susţinute luni.

Eduard Hellvig anunţă o transformare majoră a SRI pe parcursul anului 2022

„SRI a transmis în 23 iunie raportul de activitate pe anul 2022 către Comisia de control. Raportul prezintă inclusiv instrumente pentru ca SRI să devină mai adaptabil realităților actuale.

SRI s-a transformat major în acest an, ca să poată acționa mai eficient pentru a proteja România. Suntem la finalul unui proces foarte important de reconfigurare a tuturor componentelor SRI.

A fost un proces menit să asigure un sistem conceptual de securitate integrat.

Documentul detaliază finalizarea cu succes a două proiecte majore, Regio și Centrio. Prin aceste două proiecte, SRI a devenit o instituție modernă, suplă și debirocratizată.

Regio a început în 2017 și a avut ca obiectiv reorganizarea regională a instituției. Nu mai avem azi 41 de instituții în miniatură. Avem un lanț de comandă scurtat, cu o flexibilitate accentuată.

Regio a însemnat transformarea din temelii a unităților centrale în raport cu o idee simplă: operațiunile pe primul loc. Acest lucru a implicat asigurări legate de menținerea în matca legală și constituțională. Rezultatele bune au apărut deja. Direcțiile strategice pe care le-am urmărit funcționează cu succes.

Modernizarea s-a făcut la pachet cu alți pași, care au însemnat separarea de moștenirea fostei securități, predarea completă a arhivelor către CNSAS, un gest care am sperat că va fi preluat și de alte instituții, un lucru care nu s-a întâmplat”, a mai precizat acesta.

Reamintim că Eduard Hellvig a preluat conducerea SRI în martie 2015.