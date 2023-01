Ministrul Sportului, Eduard Novak (UDMR), a explicat modul de alocare a banilor pentru federațiile sportive. Acesta a declarat faptul că „finanțarea are în centrul său performanța și o direcție de dezvoltare pe termen lung”.

Pentru o alocare cât mai echitabilă a bugetelor au fost luați în calcul mai mulți indicatori

„Finanțarea federațiilor, de către Ministerul Sportului, are în centrul său performanța și o direcție de dezvoltare pe termen lung. Am văzut anul trecut rezultate frumoase, obținute nu doar de una, ci de mai multe federații, iar pentru o alocare cât mai echitabilă și mai eficientă a bugetelor pentru noul an au fost luați în calcul mai mulți indicatori, printre care și ponderea rezultatelor dintr-un sport raportat la total.”, scrie ministrul Sportului Eduard Novak pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, ministul Sportului a nuanțat faptul că la calcularea punctajelor finale ale federațiilor sportive naționale care administrează sporturi olimpice prioritare (individual) s-a ținut cont mai multe criterii, respectiv 50% din total puncte – criterii de finanțare, 13 criterii conform metodologiei, fiecare criteriu cu o anumită pondere în calculul final și 50% din total puncte – medaliile obținute la campionatele mondiale, europene, cupe mondiale și europene, fiecare medalie, cu un anumit punctaj.

Cea mai mare alocare a fost pentru Federația Română de Canotaj

„La fel ca anul trecut, finanțarea a fost stabilită pentru a menține evoluțiile bune, dar în același timp pentru a suplimenta sprijinul acolo unde au apărut noi nevoi, acolo unde au existat creșteri exponențiale la nivelul rezultatelor. Continuăm să susținem sportul românesc și nevoia sa de creștere a finanțărilor, rămânem aproape de înalta performanță.”, a încheiat Eduard Novak.

Potrivit datelor prezentate de Eduard Novak, cea mai mare alocare a fost pentru Federația Română de Canotaj, care reprezintă o sumă de 14.000.291 lei.

Eduard Novak și-a anunțat participarea la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024

Singurul campion paralimpic al României, Eduard Novak, a anunţat, la începutul anului 2023, într-o postare pe pagina sa de Facebook, faptul că intenţionează să participe şi la Jocurile Paralimpice din 2024 de la Paris.

„Sportul ne învaţă că trebuie să luptăm mereu pentru a ne atinge idealurile şi să nu ne ferim de obiective prea mari, prea îndrăzneţe, indiferent care ar fi obstacolele. Iar rezoluţia mea pentru noul an include un astfel de obiectiv, să intru în pregătirile pentru Jocurile Paralimpice Paris 2024.”, a afirmat actualul ministru al Sportului în postare.

În contextul anunțului, menționăm că această nou participare va fi a şasea ediţie a Jocurilor Paralimpice la care Eduard Novak va fi prezent şi a doua în timpul mandatului său de ministru, o premieră pe plan mondial.