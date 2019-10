„Astazi, Simona, ne-a aratat odata in plus, ca nu este nevoie sa pleci din Romania pentru a face performanta la nivel inalt; romanii traiesc cu ideea gresita ca ramanand in Romania nu pot face performanta. Bianca este o campioana a Canadei iar propunerea Simonei pentru noi este sa fim campionii pentru Romania.

Trebuie sa mulțumim si parintilor Simonei care nu au ales ideea finantarii unei alte tari si a juca pentru un alt steag.

Asta este propunerea mea, sa spuna povestea unei alegeri; alegerea unui roman de a face performanta sub steagul Romaniei si ca daca romanii vor alegee sa lupte sub un alt steag nu vom avea o Romanie mai buna!

#romaniandaviscupteam #fighter #proud #performance #sports #makinghistory", a transmis Cosmin Hodor, PR-ul Simonei Halep.

