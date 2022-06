Simona Halep (România, 19 WTA) a decis astăzi, 24 iunie 2022, să se retragă oficial din semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, înainte de confruntarea sa cu Bianca Andreescu (Canada, 63 WTA).

Aparent, motivul retragerii sale ar fi o accidentare la gât. Astfel că, odată retrasă, Bianca Andreescu merge automat în marea finală, unde se va confrunta direct cu Cornet-Garcia. Meciul lor va avea loc sâmbătă.

„Simona Halep s-a retras de la Bad Homburg Open din cauza unei accidentări la gât. Bianca Andreescu merge în finală şi o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Cornet-Garcia, sâmbătă”, a precizat vineri WTA pe contul oficial de Twitter.

Simona Halep has withdrawn from the #BadHomburgOpen due to a neck injury.

Bianca Andreescu advances to the final by walkover and will face the winner of Cornet-Garcia on Saturday.

— wta (@WTA) June 24, 2022