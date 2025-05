Potrivit informațiilor publicate de Euronews, echipa de campanie a lui George Simion este în contact cu oficiali maghiari, într-o încercare de aliniere simbolică și politică cu pozițiile promovate de liderul FIDESZ.

George Simion a adus în discuție multiple referințe la UDMR, pe care o numește „singurul partid serios din coaliția guvernamentală” și „un partener politic serios cu o conducere profesionistă”. În același timp, liderul AUR afirmă că își dorește să urmeze modelul lui Viktor Orban, precizând că multe dintre politicile acestuia ar putea deveni linie de guvernare și în România.

El a transmis mesaje directe comunității maghiare din Transilvania, lăudând loialitatea acesteia și condamnând pe cei care întrețin conflictele interetnice, pe care îi consideră depășiți de realitate și de timp.

Reacțiile de la Budapesta nu au întârziat. Viktor Orban a afirmat public că este „întrutotul de acord” cu pozițiile exprimate de Simion, iar printr-o postare pe rețeaua X, a reiterat susținerea pentru valori comune precum creștinismul și suveranitatea națională, afirmând că românii pot conta pe sprijinul ungurilor în această direcție. Aceste declarații par să confirme o apropiere ideologică și o posibilă înțelegere de cooperare politică între cele două părți.

Romania’s elections are none of our business. However, from the heart of the Carpathian Basin, we assure the Romanian people and their future president: Hungary stands for unity, not division. We will not support any form of political isolation against Romania or its leaders.… pic.twitter.com/fAwWAUl4Ep

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 9, 2025