Ministru demis al Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri pentru Digi24 că a aflat de la televizor ca şi-a pierdut funcţia, iar premierul Dăncilă nu a căutat-o înainte de a luat această decizie.

„Am aflat de la televiziune. Nu am vorbit cu premierul. Nu m-a căutat”, a spus Andronescu. Ea a adăugat că a aflat de decizie în timp ce era la minister, la o şedinţă cu un consiliu, unde încerca să rezolve nişte probleme curente.

Ecaterina Andronescu spune că nu a intenţionat prin declaraţiile ei să o acuze pe Alexandra Măceşanu: „Nu asta era intenţia mea de a o acuza pe Alexandra sau pe părinţii ei. Nu m-am gândit aşa, nu am gândit aşa, nu sunt genul acesta de om”.

„Intenţia mea era de a spune că dacă părinţii nu le spun, noi la şcoală avem obligaţia de a-i ajuta pe copii să înţeleagă să se ferească de răufăcători. Intenţionam ca din toamnă să demarăm o campanie, să îi şcolim, să se ferească de răufăcători”, a mai precizat fostul ministru.

„Celor care m-au interpelat pe Facebook le-am explicat ce am vrut să spun. Dacă s-a înţeles aşa nu am ce să fac. Dacă premierul a luat o decizie, nu am ce să discut, nu am ce să mai fac”, a adăugat în încheiere Ecaterina Andronescu.

