EBA surprinde! Fiica lui Băsescu i-a lăsat pe toți gură cască

Elena Băsescu a explicat cum pot fi preparate coastele de mangalița, o rețetă inspirată de pe canalul de YouTube al celor de la Big Green Egg. Postarea respectivă a fost făcută duminică, 18 aprilie.

Preparatul respectiv necesită destul de mult timp pentru a fi gata de servire însă rezultatul este unul cât se poate de delicios iar Elena Băsescu arată, pas cu pas, ce trebuie făcut.

Postarea Elenei Băsescu

„“Coaste de mangalita (porc)”, reteta inspirata de pe canalul de youtube al celor de la Big Green Egg:

1. “Cautam “prieteni care sa aiba curte si afumatoare Big Green Egg;

2. Se curata coastele de membrana, apoi se aplica un strat de mustar înainte de rub, pentru a face priza;

3. Se aprind carbunii în Big Green Egg, dupa care se stabilizeaza la temperatura dorita (250-260 grade Fahrenheit);

4. Se pun coastele pe foc si se da drumul la cronometrul pt gatire (45 min cu oasele in jos)

5. Dupa 45 minute aplicam (cu pensula) un amestec de suc de mere si otet de mere la care mai adaugam si putin tabasco. Le mai lasam pe foc înca 45 min;

Suntem la minutul 90 … mai ungem o data coastele cu amestecul de otet si suc de mere

6. La 120 minute de cand sunt pe foc le învelim în folie de aluminiu, dupa ce le ungem cu unt, miere, zahar brun. Le mai lasam pe foc înca 75 min…

7. Dupa cele 195 de minute, scoatem folia de aluminiu si le mai lasam la rumenit inca 20 min;

8. Dupa 215 min aplicam sosul BBQ pentru ultimele 5-10 min de gatire;

9. Le lasam 30 minute la racire timp in care preparam cartofii, mujdeiul, salata etc.

10. My “Texas style big green egg ribs” are served…” a scris Elena Băsescu pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Elena Băsescu