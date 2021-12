Sophie Ayad s-a născut în Germania, dar are origini franceze și egiptene. Ea și Ion Țiriac au fost împreună vreme de nouă ani, în perioada 1992-2001 și chiar dacă nu au ajuns niciodată în fața altarului, au împreună doi copii: pe Karim și pe Ioana.

Cei doi s-au cunoscut la Munchen prin intermediul unei prietene, Barbara Becker. La acea vreme Sophie era într-o relație cu un bărbat, care era prieten cu celebrul jucător de tenis Boris Becker. Întâlnirea dintre Sophie Ayad și Ion Țiriac în 1992 a dus la nașterea poveștii lor de dragoste, care a marcat viața celor doi.

Într-un interviu acordat presei din România, Sophie Ayad a vorbit despre povestea ei de iubire cu Ion Țiriac și a mărturisit că îl iubește în continuare chiar dacă totul s-a petrecut „a long-long time ago”.

„Îl iubesc pe Ion, nu este doar un tată grozav, ci și un prieten adevărat. Am avut momente dificile, chiar foarte dificile, dar el a fost mereu acolo pentru mine și cei trei copii ai mei”, povestea în urmă cu câțiva ani Sophie Ayad pentru Libertatea.

Ion Țiriac, una dintre cele mai strălucitoare minți

Relația lor nu s-a răcit, chiar dacă s-au despărțit în 2001 și nu se văd așa des. Jurnalista are numai cuvinte de laudă la adresa omului de afaceri, pe care îl consideră una dintre cele mai influente persoane din viața ei, alături de tatăl ei.

„Le datorez totul mai întâi tatălui meu și apoi lui Ion. Sunt cele mai influente două persoane din viața mea. Sunt pentru totdeauna recunoscătoare. Ion este una dintre cele mai strălucitoare minți pe care le-am putea întâlni și îi sunt datoare pe atât de multe planuri … Nu știu dacă Ion a învățat ceva de la mine, dar sper că i-am adus oarecare fericire”, a mai spus aceasta.

Norocoasă în dragoste

Între timp, de la despărțirea de Ion Țiriac, Sophie Ayad a devenit din nou mamă a unei fetițe. Ea se consideră o persoană norocoasă în dragoste și consideră că „puțini oameni experimentează iubirea” așa cum a făcut-o ea.

„Din contră, cred că am fost într-adevăr foarte norocoasă în dragoste. Nimic nu durează pentru totdeauna, dar când am iubit, a fost din toată inima. Cred că puțini oameni experimentează iubirea așa cum am făcut-o eu. Deci sunt, de fapt, norocoasă”, a mărturisit Sophie Ayad.

Așadar ea este marea iubire a omului de afaceri și cea care i-a schimbat considerabil viața lui Ion Tiriac în anii ’90. Fostul mare jucător de tenis a fost căsătorit o singură dată, dar pentru o perioadă scurtă de doi ani. Între anii 1963 și 1965, Ion Țiriac a fost căsătorit cu Erika Braedt, o fostă handbalistă la Știința București.