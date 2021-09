Potrivit autorităților, nouă unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov au trecut de pragul de infectare de 2 la mie, iar în Snagov, incidenţa a ajuns la 3,09 la mie.

Prefectura Ilfov a anunţat, duminică, incidenţa cumulată pentru ultimele 14 zile, în unităţile administrativ-teritoriale din judeţ.

Nouă dintre acestea au trecut de pragul de infectare de 2 la mie

Potrivit Prefecturii, aceste localităţi sunt Afumaţi 2.85 , Berceni 2.14, Bragadiru 2.07, Chiajna 2.09, Ciorogârla 2.45, Mogoşoaia 2.28, Popeşti-Leordeni 2.19, Snagov 3.09, Voluntari 2.05.

Conform legii, după trecerea de 2 la mie se impun restricţii pentru derularea majorităţii activităţilor.

Medicul Horaţiu Moldovan, şeful Clinicii Universitare de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Floreasca şi consilier onorific al premierului, a declarat că se vor reanaliza măsurile epidemiologice care trebuie luate la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

“Am să mă duc la Guvern luni. Activitatea în domeniul administraţiei de sănătate publică din România nu-mi este străină, am fost timp de un an şi jumătate secretar de stat cu asistenţa medicală, am răspuns de spitalele din România în pandemie, anul trecut.