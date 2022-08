Florin Busuioc este unul dintre cei mai populari și mai urmăriți prezentatori meteo din România. În fiecare dimineață, la Știrile ProTV, el le oferă telespectatorilor informații noi despre vreme. Rubrica Vremea, pe care acesta o prezintă, a devenit una dintre cele mai urmărite momente difuzate de cunoscutul post de televiziune. Busu are un mod original de a prezenta prognoza meteo, iar românii îl îndrăgesc tocmai pentru felul său inedit de a fi.

Detalii neștiute despre Busu

Nu multă lume știe că prezentatorul a fost însurat de două ori. Din prima căsătorie a rezultat un băiat pe nume Florin. Relația nu a mers, iar ceea ce s-a întâmplat cu băiatul celebrului artist întrece orice imaginație. Totul a început în anul 1991, când Busuioc s-a căsătorit cu Marieta, o asistentă medicală din Târgul Mureș. Tot în acest an s-a născut și un băiat, Florin Jr. Vedeta TV de astăzi practica la acel moment actoria, iar viața l-a dus la București. Distanța a dus și la despărțirea cuplului. Acest pas a fost făcut de Marieta care a trăit un moment dramatic în clipa în care s-a decis să-i facă o vizită surpriză soțului. Cum Busuioc era deja într-o altă relație, soția a decis să bage divorțul.

Spaima care l-a făcut pe Florin Busuioc să ia o decizie radicală

Adevărata dramă a urmat după separare. Marieta a rămas cu băiatul, în vârstă atunci de doar 3 luni. Florin Busuioc nu a mai ținut legătura cu fiul său și a plătit doar pensie alimentară.

“Am un băiat care anul acesta (n.r. anul 2011) a împlinit 20 de ani, e la Târgu Mureş, alături de mama lui. Relaţia mea cu Marieta a fost una fulgerătoare, ne-am despărţit din cauza mea şi probabil din cauza spaimei mele de a avea o familie la momentul acela”, – a declarat, în trecut, vedeta celor de la PRO TV.

Florin Jr a dezvăluit că artistul i-a interzis să ia legătura cu el. Fiul artistului a povestit că a avut multe absențe, stătea prin baruri și că și-a încercat norocul în muzică. Acesta era domeniul în care a sperat să reușească.

Fiul său, acuzații grave la adresa lui Florin Busuioc

De altfel, într-o intervenție la Acces Direct, Florin Jr. a dat detalii despre drama cumplită prin care a trecut și despre cât de tare l-a afectat absența tatălui.

“Nu mi-a trimis niciodată un cadou. Nici pensia alimentară nu o trimitea cu lunile. Mă drogam zilnic, înnebuneam, strigam, spărgeam, eram tot timpul nervos. S-a întâmplat să o lovesc pe mama. Am făcut-o din prostie şi teribilism. Tata ştia că mă droghez, dar nu mi-a dat nici un telefon să-mi spună că nu e bine”, a povestit acesta.

În ciuda durerii trăite, fiul secret al lui Florin Busuioc a susținut că și-a iertat tatăl și a promis că el nu ar face niciodată așa.

Detalii inedite despre actuala soție a lui Florin Busuioc

Anii au trecut iar Florin Busuioc s-a recăsătorit. El are două fetițe cu Liliana, de profesie actriță.

“Chiar daca ați putea crede că am informații din timp despre ce se întâmplă cu vremea, de multe ori, ea, care este o superbă doamnă, are capricii ca orice doamnă și face taman cum vrea. Oricâți sateliți am trimite pe orbită, oricâte instrumente meteorologice și computere ar sta cu ochii pe climă, de foarte multe ori suntem luați pe nepregătite și, de aceea, am avut întotdeauna o rezervă legată de precizia și siguranța cu care se poate face o prognoză”, a spus, acum mulți ani, simpaticul prezentator cu referire la soția sa, Lili, într-o declarație pentru protv.ro