Cunoscutul actor Gary Waldhorn a murit marți, 11 ianuarie, la vârsta de 78 de ani. De orgine britanică, acesta a jucat rolul consilierului David Horton în sitcomul The Vicar of Dibley, extrem de apreciat în Marea Britanie.

Într-o postare pe Twitter, actorul Samuel West a spus că Waldhorn a fost „un om minunat și un actor grozav”. În anii ’80-’90, comediantul Gary Waldhorn acesta a apărut în mai multe producții de televiziune, printre care Brush Strokes, Lovejoy sau Gallowglass. De asemenea, în cariera sa, acesta a apărut în mai multe piese de teatru, scrie BBC.

Starul sitcom-ului “The Vicar Of Dibley” a fost cel mai bine cunoscut pentru că l-a interpretat pe consilierul David Horton în fiecare episod al serialului de comedie care a debutat în 1994.

Cel mai recent a apărut într-o ediție specială de Crăciun, The Vicar Of Dibley In Lockdown, alături de French, care o interpretează pe Geraldine Granger, și James Fleet, care îl interpretează pe fiul său Hugo. Fiul lui Waldhorn, Josh, a spus că „a murit în mod pașnic” luni la ora 6.45.

„Își lasă în urmă cei doi nepoți, Cooper și Bayley, și pe fiul său Josh. Tuturor ne va lipsi teribil”, a spus familia acestuia.

Waldhorn a apărut în seriale TV britanice clasice, cum ar fi The Sweeney, Brush Strokes și Hotel Babylon, și chiar în show-ul de comedie French And Saunders. El a oferit, de asemenea, dublări pentru reclame. Waldhorn a fost și un actor shakespearian desăvârșit și a jucat alături de Royal Shakespeare Company.

„Gary a fost un actor incredibil de talentat, care este a fost alături de noi cu numeroasele sale apariții în unele dintre cele mai apreciate emisiuni BBC din țară și, desigur, drept consilierul David Horton în The Vicar Of Dibley. Gândurile noastre sunt la familia și prietenii lui în acest moment dificil.”, a transmis postul BBC Comedy.

Sad news about Gary Waldhorn. He played my dad, the eponymous king, in both parts of Henry IV at the Old Vic in 1997 (here with my actual dad as the ultimate non-father, Falstaff).

A lovely man and a terrific actor. RIP. pic.twitter.com/7lkzc1GOmF

