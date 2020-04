Monica Tatoiu este izolată pe o insulă de Paște. Este primul an când nu este acasă în noaptea de Înviere.

A plecat la începutul lunii martie într-o vacanță, însă din cauza pandemiei de coronavirus nu s-a mai putut întoarce acasă.

Sărbători tradiționale

Departe de casă a găsit totuși puterea să se bucure de Învierea Domnului.

Astfel, chiar dacă este departe de ţară, Monica Tatoi a vrut să simtă spiritul sărbătorilor în pură tradiție românească.

”Am luat biletele sa vin în concediu în martie cu un an înainte, cum fac de 3 ani, înainte de Paști. Am plecat pe 16 martie și când am ajuns aici, Franța a decretat că toată lumea stă în casă.

Cinci săptămâni de surghiun

Se fac cinci săptămâni de când sunt aici, niciodată nu mi-am imaginat ca pot să nu fac Paștele acasă”, a declarat Monica Tatoiu, conform romaniatv.net.

Ea a găsit totuși o soluție pentru a improviza o masă de Paște cât de cât tradițională.

Pentru că nu a găsit vopsea pentru ouă a improvizat, vopsind ouăle cu tempera, vopsea folosită la petrecerile copiilor.

Iar un italian i-a ajutat cu cozonacii.