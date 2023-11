Dumitru Dragomir a făcut niște dezvăluiri interesante despre relația sa cu Dumnezeu. În cadrul emisiunii Maxprofețiile lui Mitică, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit, de asemenea, despre calificarea României la Euro 2024.

Potrivit acestuia, și Dumnezeu a avut un rol important în calificarea tricolorilor.

Dumitru Dragomir a amintit despre înclinația către credință a familiei Iordănescu.

Fostul președinte al LPF a dezvăluit, de asemenea, motivul tragic pentru care nu mai poate intra în biserică. Acesta a spus că nu mai poate face acest lucru de când și-a înmormântat copilul, dar și prieteni apropiați.

„Copiii mei se duc și nepoții. Eu de când mi-am înmormântat copilul nu mă duc că fac temperatură, nu că nu îmi place. Am o reacție negativă în biserică. De când au murit prieteni de-ai mei, n-am intrat în biserică. Îmi vine rău. Nu suport durerea.

Am trecut prin clipe foarte grele. Eu sunt un tip tare. Prin câte am trecut și încă sunt sănătos? Am o minte brici. Îmi aduc aminte de numere de telefon, de tot. Am mai spus-o și o repet. Când te ia dracul, din ușa bisericii te ia. Eu dogmatic devin, dar nu bisericos”, a mărturisit acesta.