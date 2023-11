Mitică Dragomir nu este fan Maybach! Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit că a deţinut una dintre cele mai luxoase maşini din lume, însă a vândut-o.

Dumitru Dragomir spune că maşina sa preferată acum este una japoneză. El merge în prezent cu un Lexus.

Cât despre Maybach, limuzina de lux nu i-a fost deloc pe plac. A decis să o vândă, după ce plătise pe ea în jur de 260.000 de euro.

În cadrul emisiunii „MaxProfeţiile lui Mitică”, fostul şef de la Ligă a explicat şi de ce nu i-a plăcut Maybach-ul său: se simţea ca şi cum ar fi mers cu o barcă. Totuşi, el recunoaşte că nu ştia că maşina avea setări care puteau elimina această problemă.

Fostul şef al Ligii a mărturisit că a testat limuzina sa Maybach chiar pe unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume. Este vorba despre celebru Transfăgărăşan, care traversează Carpaţii între judeţele Argeş şi Sibiu.

„Mașina mea preferată e asta japoneză, pe care o am eu: Lexus.

Am avut Maybach și săptămâna trecută am vândut-o. Nu mi-a plăcut deloc, am ținut-o șase luni. E puțin peste 200.000 de euro. Am avut ultimul răcnet posibil. Vreo 260.000 de euro. Nu mi-a plăcut, de-aia am vândut-o.

Mă jur! Și Borcea a avut una din asta și a vândut-o. Parcă eram cu barca pe apă. Și știi că am vândut-o după ce am plecat la Timișoara.

Am fost la Timișoara să văd cu ochii mei dacă pot să îi dau lui ăsta, lui Pescobar, Funky. Am luat-o cu Maybach-ul pe Transfăgărășan, că nu fusesem.

Când lua curba Cristi, și mai făcea și pe al naibii, se apleca mașina. Ce mașină e asta, mă? Să aflu după că o puteam și rigidiza. Am spus că nu-mi place”, a povestit Mitică Dragomir.