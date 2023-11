Mai precis, Mitică Dragomir spune că nu i-a oferit un ajutor lui Gigi Becali pentru a prelua Steaua. Decizia a fost una judecătorească, iar Liga Profesionistă de Fotbal nu ar fi intervenit, potrivit explicației oferite de el.

De asemenea, acesta a clarificat că o replică vechea fost spusă la nervi. Este vorba despre momentul în care Dumitru Dragomir a declarat că Becali ar fi „furat” Steaua.

„Știi cum e asta cu suporterii? Dacă ai rezultate bune… Atunci eu m-am certat cu Gigi. Eu am zis și alte prostii, mult mai mari decât asta, asta a fost nimic. Am spus atâtea prostii încât nici nu mai mi-e rușine de ele. Mă certasem cu el și cu Giovanni și cu toți. Eram la mare atunci când am spus asta.

După m-a sunat și am vorbit normal. De câte ori m-am certat eu cu ei. De-aia nu mai pot eu că se supără suporterii. Nu e adevărat, cum să fie adevărat? Steaua s-a luat printr-o hotărâre judecătorească, Federația Română de Fotbal a luat decizia, nu Liga Profesionistă de fotbal, dar lumea nu știe”, a declarat Dumitru Dragomir, conform Fanatik.