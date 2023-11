Talpan Becali. Conflictul dintre Florin Talpan, juristul CSA Steaua, și Gigi Becali, patronul FCSB, pare să fie pe terminate. În timp ce Gigi Becali a anunțat retragerea plângerii penale împotriva lui Talpan, acesta din urmă pare dispus să îngroape securea războiului. Însă, el pune și o condiție: să primească mai mult respect din partea latifundiarului din Pipera.

De cealaltă parte, juristul CSA Steaua a spus ”Nu comentez lucrul ăsta, știți foarte bine cum e cu domnul Gigi Becali. Eu l-am apreciat, vreau să mă aprecieze la adevărata valoare, atunci când mă va aprecia”.

Gigi Becali a făcut primul pas către reconciliere anunțând retragerea plângerii penale împotriva lui Florin Talpan.

Patronul FCSB a explicat retragerea plângerii penale împotriva lui Talpan, afirmând că, în ciuda greșelilor comise, este dispus să îl ierte. Totuși, acesta a menționat că intenționează să îi ceară bani lui Talpan în viitor, considerând că acesta a greșit și trebuie să plătească pentru acțiunile sale.

”Referitor la Talpan, am dat telefon ieri la avocat şi mi-am retras plângerea penală. Mi-am zis la cât greşesc eu, Dumnezeu mă iartă de atâta timp, de zeci de ani şi tot greşesc. A greşit şi Talpan, eu de ce să nu-l iert? Zice şi Sfântul apostul Pavel: Cel ce-ţi ia haina nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa. Şi am auzit asta. Banii o să îi cer, probabil îi iau într-un an.

Dar nu mai fac plângere penală. A greşit omul. Sau poate e bolnav. Are ceva la căpăţână. Ce fac? Îl bag la puşcărie pe om?”, declara Gigi Becali.