Afaceristul Gigi Becali, în vârstă de 65 de ani, a făcut declarații despre accidentul rutier recent în care a fost implicat.

El a spus că a simțit dureri în zona coastelor și că, ulterior, i s-a descoperit o coastă fisurată.

Cu toate acestea, durerea nu l-a oprit să își continue planurile, inclusiv vizita la o mănăstire.

Determinat și nevrând să renunțe la planurile sale, latifundiarul din Pipera a ales să meargă la mănăstire, conducând chiar el mașina în timpul nopții.

Mai mult, el a povestit că nu i-a spus soției sale despre coasta fisurată.

„Să vezi, că au oprit mai mulți oameni, până la urmă i-am zis lui Luțu să vină să ia tot din mașină. Am plecat spre Pipera, pe mine m-a luat un băiat și Lutu s-a dus să scoată alea din mașină. Păi, ce, eram idiot să mai stau acolo o oră? Cine mă reclamă pe mine? Eu sunt leu, eu nu mă sperii așa usor. Am plecat la mănăstire noaptea, nici nu i-am zis nevestei că am coasta fisurată. Și am condus toată noaptea și am venit și inapoi și nici n-am dormit. Durerea e bună. Când te doare, nu mai ai ispite.”, a declarat Gigi Becali, la România TV.