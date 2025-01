Concedieri 2025. Lovitură pentru piața muncii din România

Concedieri 2025. Într-o perioadă dificilă pentru economia locală, aproximativ 400 de angajați ai companiei americane Trico Wipers, un mare producător de ștergătoare auto, vor rămâne fără loc de muncă.

Aceasta este una dintre cele mai mari concedieri colective care au avut loc în ultimii ani pe piața muncii din România, impactând nu doar angajații, ci și economia regiunii.

Fabrica companiei Trico Wipers din Ariceștii Rahtivani, o localitate situată în județul Prahova, va închide porțile în următoarele luni, iar procesul de concediere va afecta aproximativ 400 de persoane. Decizia a fost deja oficializată, iar autoritățile române au fost informate printr-o notificare transmisă de companie către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

Potrivit anunțului, angajații vor fi disponibilizați treptat, până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2025, iar procesul de concediere se va face conform unor criterii de prioritate stabilite de companie.

Concedieri 2025. Concediile vor începe la finalul lunii martie

Concedieri 2025. Conform declarațiilor făcute de Cristina Stoichici, directorul executiv al AJOFM Prahova, concedierile vor începe la finalul lunii martie, iar angajații afectați vor primi compensații financiare, care vor varia în funcție de vechimea fiecăruia în companie. De asemenea, se vor implementa măsuri pentru atenuarea impactului acestor concedieri, pentru a sprijini reconversia profesională a celor afectați.

Aceasta nu este singura veste proastă pentru piața muncii din Prahova. În luna ianuarie, un alt anunț negativ a venit din partea companiei chineze Haier, care deține o fabrică de frigidere tot în Ariceștii Rahtivani.

Haier a declarat că va închide fabrica și va disponibiliza peste 500 de angajați până la sfârșitul lunii martie 2025. În acest caz, compania a promis sprijin pentru angajații concediați, oferindu-le oportunități de relocare profesională și găsirea unor noi locuri de muncă.

Ambele decizii sunt o lovitură puternică pentru economia locală, având în vedere numărul mare de locuri de muncă pierdute într-o perioadă de instabilitate economică.

Concedieri peste tot în lume

Ubisoft a confirmat informațiile potrivit cărora plănuiește să concedieze aproape 200 de persoane ca parte a unui plan de restructurare a unor părți din structura studiourilor sale din Europa. Ubisoft Leamington este acum închis permanent, iar studiourile Ubisoft din Düsseldorf, Stockholm și Reflections vor înregistra concedierea mai multor membri ai personalului — în total 185, conform companiei.

Ubisoft Leamington a început ca FreeStyleGames Limited și a dezvoltat seria DJ Hero sub Activision. Ubisoft a achiziționat studio-ul de la Activision în 2017, după care a oferit suport în dezvoltarea unor titluri precum Star Wars Outlaws și Far Cry 5. Studiourile Ubisoft din Düsseldorf, Stockholm și Reflections au fost, de asemenea, în mare parte studiouri de suport, multe dintre ele contribuind la dezvoltarea jocului Avatar: Frontiers of Pandora, printre altele.

Schemele de reducere a personalului la cel mai mare furnizor de piese auto din lume, Bosch, pun în pericol între 8.000 și 10.000 de locuri de muncă în Germania, a spus vicepreședintele consiliului de supraveghere al companiei pe 11 decembrie. Unul dintre aceste planuri prevede reducerea a 3.500 de locuri de muncă în divizia de soluții informatice trans-domain până la sfârșitul anului 2027, jumătate dintre acestea urmând să fie în Germania.

Un purtător de cuvânt al Amazon, Brad Glasser, a declarat pentru Bloomberg că compania face schimbări pentru a „acționa mai rapid, a crește responsabilitatea, a întări cultura noastră și a aduce echipele mai aproape de clienți.”