În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Dan Negru a vorbit despre mentorul lui, Valeriu Lazarov, care s-a stins din viață în urmă cu ceva timp. Omul de televiziune a povestit că în urmă cu 20 de ani prezenta emisiunile pe care mentorul lui le producea la noi în țară, subliniind că, la un moment dat, acesta i-a spus că ar trebui să demonstreze că poate și singur.

De atunci, Dan Negru a început prima sa emisiune televizată, fiind vorba de „Te pui cu blondele”.

„Fă-ți o fântână înainte să-ți fie sete.

Am învățat asta de la mentorul meu, Valeriu Lazarov.

Acu’ vreo 20 de ani prezentam showurile tv pe care le producea in România și devenisem asociat cu emisiunile „marca Lazarov”.

„Arată-le ca poți și singur” mi-a spus intr-o zi…

In lunile următoare am început primul meu show fără Valeriu Lazarov: „Te pui cu blondele”, notează Dan Negru pe rețeaua de socializare.

Dan Negru primea sfaturi prin SMS de la Valeriu Lazarov

În același mesaj, Dan Negru a mai spus că în primele ediții ale emisiunii „Te pui cu blondele” primea sfaturi de la Valeriu Lavrov, mesaje pe care încă le mai are în telefon.

Cunoscutul om de televiziune a spus că oamenii ar trebui să își caute mentori, deoarece profesorii te învață, dat mentorii te contaminează.

De asemenea, acesta a mai notat că dacă mentorul lui ar mai fi în viață, atunci i-ar pune că „încă își mai sapă fântâni”, subliniind că încă îi poartă recunoștință lui Valeriu Lazarov. Alături de acest mesaj, omul de televiziune a publicat și o fotografie în care apare alături de mentorul său.

„La primele ediții îmi trimitea sfaturile prin sms pe care încă le am in telefon.

Apoi m-a lăsat sa zbor singur.

Căutați-vă mentori. Un profesor te învață !

Un mentor te contaminează.

Sunt muți ani de când Lazarov, la un final de august, a murit.

Încâ-i port recunoștința.

Zilele astea e un alt final de august…

I-aș spune că am ajuns la 51 de ani și încă-mi sap fântâni”, a mai notat Dan Negru pe rețeaua de socializare.