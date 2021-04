Jurnalista Loredana Chimoiu a vorbit la Antena 3 despre drama pe care a trăit-o când și-a înmormântat mama bolnavă de COVID-19 după regulile impuse pentru înmormântări. De asemenea, aceasta a punctat că într-o situație asemănătoare au fost și alte 25.000 de familii.

„Greu să spun ceea ce am simțit și, numai în cazul meu, în cazul tuturor, această boală înaintează atât de repede. Starea bolnavului se degradează în câteva zile și primești vestea cumplită că nu mai este.

În acel moment începe o adevărată nebunie, pentru că nu poți să duci la spital decât sicriul. Trebuie să îi rogi pe cei de acolo să îți primească, cel puțin în cazul meu așa a fost, o plasă cu niște haine pe care să o pună peste sac acolo, în sicriu lângă trupul neînsuflețit. Este foarte greu să descrii ce trăiești și rămâi fără îndoială marcat. Rămâi cu o rană adâncă în suflet, că nu ai putut să faci mai mult, deși a implorat, ai rugat pe toată lumea și ai spus și ai strigat.

Eu încă de la început am încercat să atrag atenția că, nu este normal ce se întâmplă. Am primit în perioada asta, de când am lansat în mediul online acea petiție, sute de mesaje povești absolut sfâșietoare”, a declarat Loredana Chimoiu la Antena 3.

„Nu știu dacă domnul Vlad Voiculescu are habar prin ce au trecut 25.000 de familii”, a mai punctat jurnalista.

Modul de organizare al înmormântărilor va fi modificat

În acest context, Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a declarat joi că ordinul privind modul în care vor putea fi organizate înmormântările este în lucru, iar “cel târziu” vineri va fi semnat, el conţinând toate modificările solicitate de reprezentanţii cultelor.

Voiculescu a avut o întâlnire joi cu reprezentanţii cultelor la Ministerul Sănătăţii referitoare la modificarea ordinului de ministru care reglementează accesul acestora la pacienţii cu COVID-19 care sunt internaţi în spital şi despre organizarea înmormântărilor.

„Ordinul de ministru este în lucru în acest moment. Cel târziu mâine va fi semnat. Va conţine toate modificările care au fost solicitate de către reprezentanţii cultelor. Va conţine de asemenea câteva modificări, câteva reglementări suplimentare pe care Ministerul Sănătăţii le consideră necesare. Vorbim despre măsuri de protecţie”, a declarat Vlad Voiculescu.

Sursa foto: INQUAM Photos, George Călin