Fosta soţie a unui cunoscut actor american a ajuns să caute prin tomberoanele de gunoi!

Este vorba despre Loni Willison, care a fost căsătorită cu unul din starurile celebrului serial “Baywatch”, Jeremy Jackson. Femeia, în vârstă de 38 de ani, a fost surprinsă în imagini în Los Angeles, în timp ce afară erau temperaturi de 35 de grade Celsius, împingând un cărucior de cumpărături şi căutând prin gunoaie.

Femeia chiar s-a urcat într-un tomberon pentru a găsi ceva de mâncare, relatează The Sun.

Loni Willison, fost fotomodel, este acum într-o situaţie foarte dificilă din punct de vedere material şi a ajuns să locuiască pe străzi. Ea a fost căsătorită cu Jeremy Jackson între 2012 şi 2014, cei doi divorţând după ce actorul de 40 de ani din “Baywatch” ar fi atacat-o pe Loni în casa lor din West Hollywood.

După ce şi-a încheiat cariera de fotomodel, Loni Willison a lucrat ca asistentă la o clinică de chirurgie estetică din Los Angeles, însă în 2016 a suferit o cădere psihică. Ea şi-a pierdut locul de muncă, maşina şi casa, ajungând astfel să locuiască pe străzi şi să se drogheze.

După ce dispăruse timp de doi ani, fostul fotomodel a fost fotografiat pentru prima oară pe străzi în octombrie 2020. Ea spune că nu viaţa de vedetă sau drogurile au adus-o în acest punct, ci anumiţi “oameni foarte răi”.

“Sunt blocată. Chiar dacă aș cere ajutor, n-ar avea cine să mă ajute. Am fost electrocutată înainte să devin homeless, timp de nouă luni, în fiecare zi, astfel încât nu pot să stau într-un singur loc. Nu pot să trăiesc nicăieri, trebuie să mă mut încontinuu.

N-o să distrug viețile altor oameni, doar pentru că alții mi-au distrus-o pe a mea… O să aștept să văd ce se întâmplă.

Nu am mai vorbit cu Jeremy, nu vreau să vorbesc cu prietenii mei, sunt bine. Nu vreau să mă ajute nimeni”, spunea Loni Willison pentru The Sun, în luna februarie a acestui an.