Dramă la Antenă! O celebră prezentatoare are COVID, în a opta lună de sarcină. În ce stare se află?

Olga Popa, prezentatoarea de la Antena Stars, a vorbit pe contul ei de Instagram despre cum a reacționat la vestea respectivă, punctând că ceea ce ar fi trebuie să fie un vlog despre sarcină s-a transformat într-o prezentare a experienței COVID.

„Am reusit sa ma imbolnavesc de Covid-19 in luna a opta de sarcina. Ce ar fi trebuit sa fie vlogul meu de prezentare sau despre ultima perioada frumoasa cu burtica de graviduta, s-a tranformat in vlogul despre experienta Covid- 19. Am ales sa fac un vlog in care sa povestesc pe larg tot ce am simtit in ultima luna de sarcina.

De la ziua in care am aflat ca trebuie sa ma injectez zi de zi, pana in clipa in care am scapat cu viata de virusul pe care nici macar cei mai renumiti medici din lume nu stiu exact cum sa il trateze.

Va urez vizionare placuta si va doresc sa nu fiti niciodata loviti de acest virus parsiv. Daca se intampla sa treceti totusi prin experienta Covid-19, sper ca informatiile din acest vlog si tot ce am trait eu pe propria piele sa va ajute sa treceti mai usor peste toate simptomele, starile, panicile si sa va insanatositi cat mai sigur si rapid”, a scris ea într-o postare.