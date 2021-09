Theo Rose, infectată cu COVID-19! Testul i-a dat un rezultat pozitiv. Cum se simte artista?

Theo Rose a devenit infectată cu noul coronavirus, după ce s-a plâns de mai mult timp că nu se simte bine. Astfel, artista a făcut un test pentru depistarea COVID-19, care a ieșit pozitiv.

„Zilele trecute nu m-am simtit prea bine. Am simtit ca ma ia o raceala, drept urmare am stat acasa, cu scopul de a face o pauza vocala pentru a putea onora cântarile de saptamana asta. Aseara am facut un test rapid, care a iesit pozitiv. La orele 3:00 ale diminetii am plecat sa ma testez la o sectie de testare pcr non-stop. Astazi am primit rezultatul, care este pozitiv.

Va aduc asta la cunostinta, pentru ca ar fi fost o perioada cu multe evenimente, poate ultima atat de plina din acest sezon si ar fi fost extraordinar atat pentru mine cat si pentru trupa mea sa le putem onora. Ma simt ok, din fericire simptomele nu difera cu mult fata de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru ca da, am mai fost infectata o data. Imi cer scuze fata de oamenii care ma asteptau sa le cant si ma bucur totodata ca am actionat la timp si nu am imbolnavit pe nimeni. Aveti grija de voi si de ai vostri!”, a transmis Theo Rose pe pagina sa de socializare.

Anunțul transmis anterior de artistă

Theo Rose a mai vorbit despre faptul că nu se simte bine, povestindu-le astfel fanilor despre problemele cu care se confruntă.

„Făceam astăzi mișto de răceală și am zis că am fentat-o, că am luat pastile zilele astea și că nu m-a mai luat. Da, m-a luat. Dar Dumnezeu m-a ajutat și am terminat ultima cântare și am pauză două zile.

N-o să mai vorbesc două zile. O să iau tratament, o să iau aerosoli și ne vedem. E ca Dracu. Mi s-a sucit și piciorul pentru că am călcat prost”, a transmis Theo Rose pe Instagram.

Amintim că artista se bucură de un succes impresionant din punct de vedere muzical. De când s-au ridicat restricțiile, aceasta a avut numeroase concerte în toată țara.