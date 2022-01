Într-un interviu acordat pentru Ok Magazine, Florentina Fântânaru de la Antena 3 a vorbit despre modul în care viața ei s-a schimbat în ultimii ani, dar și despre temerile sale. Amintim faptul că vedeta și-a pierdut soțul cu doar două zile înainte de ziua sa de naștere din 2021, atunci când acesta a pierdut lupta cu o boală crâncenă.

Una dintre cele mai mari temeri ale vedetei o reprezintă activitatea surorii ei. Aceasta lucrează la ATI, iar reportajele făcute de postul de televiziune la care lucrează i-au arătat cât de gravă este, de fapt, situația din spitale.

Totodată, Florentina Fântânaru a mai adăugat că sora ei a trecut prin boală și nu i-a fost deloc ușor, ea fiind ”eroina familiei”, care are grijă de toți cei din casă.

„Dacă sora mea nu lucra în secţia Covid, nu ştiam realitatea crâncenă, decât din reportajele colegilor mei de la Antena 3. Mi-a fost teamă pentru ea, a trecut prin boală, nu i-a fost uşor şi cred că tot ceea ce a trăit împreună cu bolnavii pe care i-a îngrijit n-o să uite niciodată. Deşi ştiu că uitarea este un proces esenţial în reglarea emoţională şi sănătatea mintală. Ea este eroina familiei noastre şi mă mândresc cu ea, pentru că are grijă de toată familia noastră”, a spus aceasta.

Drama care a marcat-o pe Florentina Fântânaru

Referitor la moartea soțului ei, Florentina Fântânaru susține că reglarea emoțională a ajutat-o foarte mult să depășească drama care i-a marcat întrega viață. Ea susține că a început prin a recunoaște problema și prin a nu se mai agăța de trecut sau de amintirile dragi pe care le-a avut.

Pentru că într-o lună, vedeta Antena 3 va împlini 48 de ani, aceasta a fost întrebată cum își va petrece ziua de naștere. În acest context, vedeta a menționat că de ziua ei se va bucura doar de persoana ei, care a reușit să depășească orice obstacol și să ajungă unde este în prezent.

Ea a mai adăugat că are în plan să călătorească în Olanda, la Festivalul Laleleor, unde își dorește să ciocnească un pahar de șampanie alături de cei dragi.

„Vorbeam mai devreme despre reglarea emoţională. Vindecarea începe cu recunoaşterea problemei. Au fost ani lungi în care mi-am dat răgaz şi am creat perspective. Nu m-am agăţat de trecut, nu m-am hrănit cu amintiri. Am reuşit să dobândesc propria armonie că să pot creşte un copil echilibrat…Dorinţa mea ţine de echilibru, ţine de o preocupare permanentă pentru ceea ce-mi spune inima. Mă bucur pentru fiecare an care trece şi care adaugă trăiri echilibrate. De ziua mea mă voi bucura de omul care am ajuns astăzi, voi pune la cale o călătorie la Festivalul Lalelelor, în Olanda, şi voi ciocni un pahar de şampanie pentru cei 48 de ani, împreună cu cei dragi”, a mai spus aceasta, pentru sursa citată.