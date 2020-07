Liviu Dragnea nu se împacă nici acum, la mai bine de un an de la comndamnare, cu sentința de 3 ani și jumătate din dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Dragnea s-a dezlănțuit

Fostul lider al PSD spune că a ajuns în pușcărie într-un mod nelegal. Dragnea susține că a fost condamnat de un complet format nelegal, acest lucru fiind dovedit de către deciziile ulterioare ale Curții Constituționale.

”Dacă ți-aș spune multe dintre discuțiile de aici: oamenii spun așa. Să zicem că acele 2 angajate n-au venit la muncă pentru că le-a spus omul ăsta să nu vină la muncă, asta nu era de condamnat, dar cum să vi cu o condamnare pe o declarație a unei doamne, care din câte am înțeles își smulge părul din cap pe la Târgșor pentru că a fost păcălită de DNA. Nu și-a dat seama că nu poate să mă bage pe mine fără să intre și ea (…) Sunt într-o situație acum, în care am fost condamnat de 2 complete nelegale. La ”Dosarul referendumul” am fost condamnat de un complet declarat nelegal de către CCR, iar pe acest dosar.

Domnul Lăzăroiu a spus-o clar, pentru că este un om cu curaj. A spus că au fost presiuni să se amâne decizia CCR pentru declararea ilegală a completelor, iar la ICCJ să se grăbească condamnarea mea. Cum puteți spune că nu există statul paralel? Vă dați seama ce putere au acești oameni, dacă au pus astfel de presiuni asupra a două instituții atât de puternice?”, a spus Liviu Dragnea, la Realitatea Plus.

Dragnea a primit 3 ani și 6 luni de pușcărie cu executare după ce și-a angajat fictiv la DGASPC Teleorman mai multe persoane. Deși acestea erau plătite din banii statului, munceau la PSD.