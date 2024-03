Liviu Dragnea spune că a trecut prin momente cumplite când a fost la Belgrad. Potrivit dezvăluirilor făcute de el, a suferit un accident vascular cerebral (AVC).

Fostul politician spune că a avut perioade în care sănătatea lui a avut de suferit. Totuși, el a terminat cu plecările și stă mai bine, din punct de vedere al sănătății.

„Am fost plecat și am mai avut și perioade în care sănătatea nu a fost foarte bună. Acum am mai terminat cu plecările și stau mai bine”, a spus Liviu Dragnea la Realitatea Plus.

De asemenea, Dragnea a vorbit despre momentul în care a suferit un AVC. El spune că nimic nu ar fi fost posibil fără medicii din Belgrad.

Fostul șef PSD a ținut să sublinieze că spitalul la care a mers era „dotat și modernizat foarte de curând, de o calitate excepțională”.

Mai mult, acesta ar fi intrat la urgențe „aproape mort” și a ieșit, după trei zile, sănătos și fără niciun fel de urmări.

„Am avut un accident vascular cerebral, care m-a prins în Belgrad. Jos pălăria și mă rog la Dumnezeu tot timpul pentru medicii din Belgrad, de la spitalul lor central, dotat și modernizat foarte de curând, de o calitate excepțională. Am intrat aproape mort și am ieșit după trei zile viu, sănătos, întreg la minte și fără niciun fel de urmări. Dumnezeu m-a ajutat și am depășit acest moment. Am făcut ulterior controale și e în regulă”, a mărturisit Liviu Dragnea.