Fostul lider al PSD pare să-și țină iubita în puf chiar dacă este de ceva vreme în spatele gratiilor. Astfel, chiar de dragobete, Liviu Dragnea a ținut să-i facă Irinei Tănase o surpriză.

Blondina nu s-a putut abține și a făcut public pe contul personal de socializare cadoul primit de la iubit.

Alături de o poza cu un buchet imens de flori, aceasta a adăugat și câteva rânduri, prin care se poate înțelege cât de strânsă este relația dintre cei doi.

„Love is patient, love is kind. (..)

It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

Love never fails”, a scris Irina Tănase în dreptul imaginii postate.

Surpriza din spatele buchetului

În fotografia postată de iubita lui Dragnea pe rețeaua de socializare apare și o poză înrămată în care Irina și fostul lider al PSD sunt foarte apropiați.

Te-ar putea interesa și: