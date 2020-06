Liviu Dragnea va ieși din închisoare vineri și se va îndrepta să dea explicații în dosarul Teldrum. Procurorul de caz a pus în mişcare acţiunea penală în ancheta deschisă în urmă cu patru ani. Fostul mare lider al PSD nu are motive de liniște mai ales că în urmă cu câteva zile a fost citat de procurorul DNA care se ocupă de dosarul Teldrum

Potrivit unor surse citate de G4media, Dragnea va afla oficial despre punerea în mişcare a acţiunii penale. Acesta fi urcat în dubă direct de la Rahova, unde trebuie să stea 3 ani şi jumătate din cauza dosarului angajărilor fictive de la DGAPSC Teleorman.

Dragnea nu este singurul care se află în tensiune maximă. Potrivit informațiilor, au fost citaţi toţi cei puşi sub acuzare, în acelaşi caz, apropiaţi ai acestuia. Procedural, punerea in miscare a actiunii penale înseamnă că persoanele îşi schimbă calitatea din suspect in inculpat şi e un semn că ancheta se apropie de final.

Dosarul Tel Drum înseamnă un prejudiciu care se ridică la 27 de milioane de euro. Dosarul a fost deschis în 2016 iar Dragnea este pus sub acuzare încă din noiembrie 2017 pentru 5 infracțiuni, două de abuz în serviciu, două de fraudă cu fonduri europene și una de constituire de grup infracțional organizat. Procurorii susțin că această companie de construcții din Teleorman, Tel Drum, este controlată de Liviu Dragnea. În ciuda evidențelor arătate de procurori, Dragnea a negat constant acest lucru.